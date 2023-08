- Publicidad -

Sigue la obra de construcción del puente vehicular en la Avenida Combate de Pavón. Estos avances agilizarán el tránsito de Hurlingham con Tres de Febrero y Morón.

Sigue la obra de conexión y los trabajos consisten en la apertura de traza y construcción de un camino de vinculación que conectará la Ruta Provincial 4 con la Avenida Combate Pavón.

En este sentido se construirá la doble calzada de la Avenida Combate Pavón, desde la calle General O’Brien hasta la calle General Bernardo O’Higgins, previendo la construcción de un puente sobre el Arroyo Morón. Este camino, que corre paralelo a las vías del ferrocarril, se une a la colectora Avenida Bernabé Márquez, pasando bajo el puente vehicular de la Ruta Provincial 4.

Además, se realizarán obras hidráulicas y se construirán veredas para la circulación peatonal en el sector de acceso a la estación ferroviaria Pablo Podestá, con sus respectivas sendas peatonales y barandas de protección en la zona del puente.

En todo el tramo se realizarán trabajos de señalamiento horizontal y vertical, como así también la iluminación LED en la Avenida Combate Pavón.

Cabe destacar que, durante el año pasado, vecinos juntaron firmas y marcharon para frenar la obra. Incluso se convocó a una Audiencia Pública.

Desde Vecinos Autoconvocados de Jorge Newbery habían opinado: «Es tan absurdo todo esto, no hay mucho para explicar…una avenida que no sólo cambiaría la calidad de vida de nosotros, los vecinos de J.Newbery, sino de las personas que quieran circular de zona oeste a zona norte, o como lo plantearon muchas personas que trabajan en Palomar y Tres de Febrero, para ellos sería un ahorro de tiempo y dinero…a veces los seres humanos deberíamos pensar con más simpleza. EMPATÍA= PONERSE EN EL LUGAR DEL OTRO…Si hablamos de la ley de humedales NO EXISTE ni siquiera QUÉ ES un humedal? NO están contemplado, ni hay un reelevamiento de los humedales que existen en nuestro país …estas personas buscan boicotear lo que pueden para ser escuchados sin pensar el daño que generan».