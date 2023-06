- Publicidad -

La conmovedora historia que cautiva a Hurlingham: Negro es un perro de Villa Tesei que espera a su dueño fallecido desde hace tres meses. Si bien lo intentaron ayudar, él sigue a la espera de quien lo cuidó toda la vida.

La conmovedora historia de Negro. Manolo, Sara, Cuca, Daniela y otros vecinos, se unieron para ayudarlo y lograron comprarle una cucha, para que quede protegido de las bajas temperaturas y las lluvias, mientras espera a su dueño.

Primero lograron juntar los $10.000 de su nueva casa, y luego le compraron un aislante para «que sea más calentita», escribió María Aurelia en sus redes sociales.

«Alguien le dejo un colchoncito hermoso, gracias. Le compre un ponchito. Le regalaron la chapita identificadora. Tiene la pancita llena gracias a Eduardo que le regalo una bolsa de alimento y otra le compre con lo q se junto con dinero donado para él», continuó el relato su vecina.

- SUSCRIBITE GRATIS -

Si bien primero el posteo había comenzado como un pedido de ayuda y de búsqueda de una familia para el can, finalmente señalaron: «Por un tiempo lo vamos a dejar tranquilo ya que hubo una adoptante que cuando lo quiso subir al auto el quiso morder. Más adelante retomaremos de conseguirle familia».

«El negro es muy desconfiado y tira a morder por ese motivo no le pudemos poner la chapita ni el poncho hasta ahora asi q no me pidan que lo lleve a castrar (ojalá pudiera )acepto ayuda de alguien con experiencia», señaló.

Quienes deseen colaboraron podrán hacerlo al 15 65685479 donde Aurelia recepciona donaciones para el Negro como menudos, arroz o polenta