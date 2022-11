- Publicidad -

¿Por qué hay preocupación en Hurlingham? Los padres de alumnos de la Escuela Primaria Nro. 17 y Secundaria Nro. 15, de Villa Club.

Preocupación en Hurlingham. Según denunciaron, las instituciones presentan «distintos problemas de infraestructura, electricidad, desagües cloacales y peligro de derrumbe, los chicos están hace mas de un mes y medio sin su lugar, sin su Escuela».

«Los chicos se encuentran siendo trasladados, todos los días, para ser repartidos en distintos lugares, para poder acceder a clases presenciales», continuaron.

Los padres explicaron que los chicos fueron reubicados en distintos espacios, de manera provisoria, pero lo cierto es que «en el establecimiento, todavía no han empezado con ninguno de los trabajos previstos ni de ningún tipo. No hay movimiento alguno. No hay gente trabajando en desarme, demolición, en electricidad, desagües, techos, retiros o limpieza»..

En este sentido advirtieron que, estando casi a fines de noviembre los preocupan «los tiempos de obra».» y detallaron: «No quisiéramos que todo el esfuerzo y compromiso de alumnos, familias, docentes, directivos, auxiliares, personal de transporte, logística, etc., no sea valorado.

Quisiéramos no encontrarnos con riesgo de comienzo del ciclo lectivo 2023″.