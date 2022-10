- Publicidad -

Alex Caniggia probó los nuevos Chorirock, los chorizos gourmet creados en Hurlingham que se convirtieron en furor en el mundo televisivo.

Alex Caniggia probó los nuevos Chorirock de provoleta y morrón, que ya están dispoinibles en la sucursal de Hurlingham ubicada en Jauretche 925 y Av. Vergara 3139 “Granja El Triunfo”.

Chorirock es una creación del carnicero Rafael “Palito” Cacalano que en diálogo con Diario Anticipos relató: “Arranqué haciendo longanizas, le empecé a poner queso, nuez, después fui a un mayorista a buscar mercadería para hacer mas cantidad, y ahí fue cuando me encontré con una pirámide de nueces, almendras, todo en paquetes, arándanos, y empecé a agarrar un paquete de cada uno y dije algo tengo que hacer”.

Así, pasó por el sector de las heladeras e inspirado en la ensalada Waldorf agarró un poco de roquefort y apio. “Me salieron cuatro sabores, llegué al negocio donde hacia los chori y dije ‘vamos a probar’. Era prueba y error todo el tiempo, pero error no hubo porque cada vez que probaba un sabor diferentes quedaba”, recordó.

Unas de esas bandejas le llegaron al “Russo“; director de Canal 9 que tras probarlos, lo llamó a Palito y lo invito a cocinar en todos los programas de la empresa.

El próximo paso fue en la Rock and Pop, donde fue a hacer un catering y “quedaron enloquecidos y tenemos un pacto de que la parrilla de Rock and Pop no se prende si no está Chorirock”.

Incluso, comenzó a hacerle el catering a bandas de rock como Los Pérez García, la Bersuit, Las Pastillas del Abuelo y El Bordo. “Ya se conoce el producto porque se hablan entre ellos, esa era la vuelta que le quería dar al producto por el rock es mi pasión”, celebró Cacalano.

Te compartimos los sabores y los puntos de venta:

