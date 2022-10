- Publicidad -

Denuncian a panadería por vender alimentos en mal estado. Así lo señalaron los vecinos en redes sociales luego de malas experiencias que tuvieron.

Denuncian a panadería de Hurlingham 24 horas. «Gente se les recomienda por su salud no comprar en estás panaderías que están ubicadas en Av. Vergara y la otra en Av. Roca«, escribió una ex empleada.

Asimismo, otro comentó que «venden los sandwich de miga bastante pasados. No los pude comer de lo ácido que estaban».

Así, el usuario que inicio la queja apuntó: «Por fuera te muestran un buen ambiente y detrás que sería en las cocinas está lleno de ratas, humedad, moscas, suciedad, a los baños no se puede ni siquiera usar porque están llenos de ratas y muchísimas cosas más».

Luego, respecto a las constantes búsquedas laborales que publican, escribió: «Chicas no se dejen engañas yendo a trabajar ahí. Te prometen un buen ambiente laboral, prometen aumento del sueldo llegando al mes y nada siguen en lo mismo, no está bueno para nada eso ya que sabemos cómo está la situación».

«Además antes de que llegue el tiempo que ellos dicen que aumentan te dejan de garpe, se hacen los boludos y te dicen que están probando otras chicas para cubrir francos y demás y cuando te querés dar cuenta no te avisan más para ir a trabajar, me pasó en las 2 sucursales», escribió la ex empleada.

Para finalizar, apuntó: «Quizás sigan yendo a comprar o quizás no. Solamente esto es una advertencia para ustedes y si alguien sabe dónde se puede ir a denunciar esto que me hable».

