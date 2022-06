- Publicidad -

Vecino de Hurlingham sorprendió en El Trece ¿Por qué? Por su gran parecido al cantante del momento: Rusherking. Francisco Spinelli fue anotado al programa por su novia y dejo sin habla a Laurita Fernández.

Vecino de Hurlingham sorprendió en El Trece en «La Puerta de los parecidos«, el programa conducido por Laurita Fernández que convoca a aquellas personas que se parecen a un famoso.

En este caso, el joven de Hurlingham no fue quien se inscribió, sino que lo anotó su novia. Sin embargo, aceptó el reto ya que eran varias las personas que le habían dicho acerca de las similitudes con el novio de la China Suárez.

Francisco se enteró de que había sido convocado para el programa cuando lo llamaron por teléfono. «Me dijeron «vos te anotaste en el programa de los parecidos« y yo me quede recalculando y después dije bueno, alguien me anotó, aunque no sabia, dije que estaría bueno ir», relató.

- SUSCRIBITE GRATIS -

«Me dijeron ‘la verdad te pareces mucho a Rusher» y lo convocaron para ir a grabar el programa. Para ello lo llamaron en dos oportunidades, una el día anterior y otra vez el mismo día.

Para el joven el parecido es todo un halado ya que lo sigue al cantante desde sus inicios y, por su corta edad, se siente identificado. «Yo a Rusher lo sigo hace un montón de tiempo, él sigue mucho la movida freestyle como yo, él empezó en las plazas y lo banco una banda por eso, y fue totalmente un honor representar a una figura como el», admitió entre risas.

Sobre el detrás de cámaras del exitoso programa, Francisco reconoció que «se la bajó» que «apagan las luces y se van todos a la casa de una, igual entiendo que eran las 22.30 o 23 y todos se querían ir a su casa».

¿Qué dijeron en el programa cuando tuvieron que adivinar a quién se parecía?

«Es re obvio» dijo uno de los productores y adelantó: «Me fui Mundial», en referencia a la frase que uso el cantante para referirse a su noviazgo con la China Suárez. De inmediato todos coincidieron: «Es igual. Es Rusherking».

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo clic en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía Twitter haciendo clic en: @diarioanticipos