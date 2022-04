- Publicidad -

Hurlingham: Conocé al chofer viral. Se llama Juan José Morales y es maneja micros escolares desde hace cuatro años. Si bien saltó a la fama por sus videos pasandola canciones patrias a los alumnos, lo cierto es que realiza una labor valiosa hace mucho más tiempo.

Hurlingham: Conocé al chofer viral . Juanjo decidió grabarse en un viaje llevando a los chicos a la escuela y subirlo a sus redes ¿Lo curioso? Entonaba las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Malvinas junto a los alumnos.

«No pensé que iba a tener tanta repercusión, yo lo tiré en mi Facebook personal y se me había ocurrido tirarlo en un grupo que se llama Argentina Republicana, pero nada mas que eso, después terminó teniendo una trascendencia bastante importante», afirmó en diálogo con Diario Anticipos.

Juanjo reconoció que, cuando empezaron, no grababa nada, pero «cuando le dije a los chicos ‘vamos a aprender Malvinas’ me dijeron: sí dale. Y como los vi entusiasmados y me gustó como la cantaron, se me ocurrió grabarlos».

¿Cómo se le ocurrió a este vecino pasar los temas? Como le pasa a muchos conductores, el chofer reconoce que desde que maneja, no puede estar sin música al volante y la decisión del repertorio hoy no es solo de él, sino también de los chicos.

María Becerra, Tini, L-Gante, La Delio Valdez, son algunos de los artistas que suenan camino a la escuela. «Es lo que hoy a ellos les gusta y a su vez mechar con lo que yo quiero escuchar porque tampoco me voy a comer la música que no me gusta. A mi también me gusta escuchar música de los ’80, ’90 y la verdad que trato de también ponerle a ellos folclore».

Consultado por sus sentimientos al ver a los chicos cantar, expresó: «Significa que lo que yo me estoy proponiendo lo están haciendo bien, mi propuesta es que ellos lo aprendan y lo sientan, que lo demuestren cada vez que tienen que cantarlo, no precisamente solo en el micro, sino que en cada acto quiero que lo canten así, pero la verdad a mi me llena de orgullo escucharlos de esa manera».

El costado solidario de Juanjo

Si bien Juan José saltó a la fama hace tan solo unos días, lo cierto es que en el barrio es reconocido por su labor solidaria donde colabora con un grupo de Scout llamado «Sagrado Corazón» del Barrio 2 de Abril. «Cuando aparecen donaciones, las reparto en los comedores como por ejemplo puertas abiertas, me gusta ser solidario».

Hoy en día su sueño es «hacer un viaje como hice en el 2019 para juntar mercadería, ropa para llevar al impenetrable, en 2019 me fui a Santiago del Estero y Chaco.»

