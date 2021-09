Almahuar, el exitoso vino de Hurlingham que llega a Brasil

- Publicidad -

Almahuar, el exitoso vino de Hurlingham ideado por Julio Medina tiene sus inicios en el 2013. Pioneros en la venta directa, uno de sus productos se llevó el oro en un concurso de jóvenes y ahora apuestan al comercio exterior. Luego de que la pandemia haya sido un obstáculo en sus proyectos, hoy hacen su primer despacho a Brasil y tienen ofrecimientos para ir a Chicago.

Almahuar, el exitoso vino de Hurlingham, nació el 20 de marzo de 2014, con el ingreso del primer camión de uvas a la bodega. «Almahuar nace como una necesidad porque desde 2007 había empezado a invertir en las viñas y tenia un mal pago porque fija el precio el bodeguero y en nuestro país es casi un monopolio de cinco o seis bodegas que dominan el mercado y hacen que sea muy difícil que alguien sobreviva siendo productor, entonces era muy necesario cambiar la forma de trabajo», explicó el emprendedor.

Así, Medina comenzó a incursionar en la elaboración de vinos, primero con pequeñas ediciones para los amigos, pero luego con una gran aceptación que les permitió crecer.

«Empezamos a ser un poco de originales y novedosos con Almahuar, ideamos un sistema de venta directa y fortalecimos un sistema por el cual nuestro vino se entrega directamente de la bodega al consumidor, no hay intermediarios, entonces hoy la gente te escribe por WhatsApp por Instagram, mail, Facebook, Twitter y te hace el pedido del vino y vos se lo llevas hasta la casa», detalló.

La idea de la venta directa de forma online los ayudó a estar preparados cuando llegó la pandemia, periodo en el que Julio se refiere a un «fenómeno doble». «En la primera parte de la pandemia, hasta septiembre de 2020, tuviste mucha parte de la población ociosa cuando creció el consumo de muchísimas cosas, deportes, bebidas alcohólicas, no solamente el vino», comenzó a explicar el experto.

Y continuó: «Lo que tuviste pegado es que Argentina es un gran exportador de vino y lo que sufrió la Argentina fue el cierre del comercio exterior en forma paralela, ya veníamos con muchas restricciones económicas, casi cierre de fronteras, quedó mucho vino en Argentina sin poder irse al exterior y abarató el precio el vino, sufrió una caída enorme».

Por año Almahuar produce 300 mil litros de vino, pero no todo es envasado. «Estamos envasando unas 50mil 60mil unidades en bellas y damajuana de plástico, vino, baginbox, tenemos varios formatos y vendemos a granel. Almahuar esta abierta a producir vino en cualquier escala y tamaño», destacó Medina.

Almahuar, el exitoso vino de Hurlingham que llega a Brasil

En este sentido destacó que «al no tener estructura muy grande ni estar con líneas de producción para determinado producto podemos hacer cualquier producto. Es mas nos autofabricamos nuestras envasadoras. Ni siquiera salimos al mercado a comprar un sistema de envasado, para poder envasar a demanda».

Almahuar fue pionero en lanzar el baginbox con el sistema de venta directa. «Vimos que ese producto estaba muy piola y en el mundo era muy bien recibido, en Estados Unidos, el norte de Europa, se trabaja muy bien en el resto le mundo. Acá en Argentina le cuesta muchísimo, pero pegamos un publico muy lindo, mucha gente se enamoró de este producto y es el día de hoy que tenemos clientes que desde el 2014 lo compran».

Baginbox

Julio explica que cuesta insertar el baginbox en el mercado porque «no es tan conocido el beneficio, la gente duda mucho, lo compara con el tetrabrick y en esa comparación cuesta mucho insertarlo en el mercado».

Algunos de los beneficios son que al abrir el vino no se oxida ni se pica porque cuenta con una canilla hermética. «Abris, servis, se sella, una vez que soltas no entra aire, al no entrar aire le producto puede estar hasta dos meses entonces una persona o matrimonio solos en casa no se vana tomar una botella de vino en una cena, tienen el baginbox, toman una copa y no perdieron producto».

Variedades de Almahuar, el exitoso vino de Hurlingham que llega a Brasil

Almahuar cuenta con tres líneas principales: vinos jóvenes, reserva y gran reserva. Los jóvenes son los vinos que no tuvieron contacto con madera. Del tanque de acero pasaron a envasado sin presencia de barrica. Hay malbec, cabernet Sauvignon, un blend de cabernet, malbec y bonarda y la línea de fresco que incluye al espumante.

En el caso de reserva, son aquellos que estuvieron al menos un año reposando en barrica de roble. «Tiene un efecto espectacular sobre el vino que hace que pueda perdurar en el tiempo, que esa botella, mientras este cerrada, puedas conservarlo sin abrirlo durante 7 u 8 años y el producto va a evolucionar sin avinagrar», explicó Julio. En esa linea se encuentra el malbec, cabernet, tempranillo, merlot, bonarda y un blend de esas cinco uvas que fue recibido con gran aceptación.

Los que integran la línea de los gran reserva, son aquellos que estuvieron hasta 24 meses en una barrica. «Son de una complejidad mayúscula, terriblemente vinos potentes, le cuesta abrirse. Una vez que uno abre la botella tiene que esperar hasta 20 o 25 minutos hasta que el vino luego de tocar el oxigeno empiece a evolucionar y recomponerse porque estuvo encerrado y necesita esa explosión de sabores», continuó.

Dentro de los vinos jóvenes la novedad es el malbec orgánico donde no participan químicos en su elaboración.

Hoy comienza una nueva etapa para Almahuar ya que sale el primer despacho a Brasil. «Empezamos con mucha fuerza ahora en el exterior, antes de la pandemia trabajamos mucho, recorrimos mucho para pasar nuestros vinos y se cerró el mundo. Ahora hace cosa de dos meses empezó a activarse todo eso que estuvimos trabajando».

A la vez comenzaron a ingresar pedidos de otras partes del mundo. «Lo estamos analizando», afirmó Julio que relató: «Nos están invitando a una presentación en Chicago, Estado Unidos, para el año que viene, el vino nuestro esta caminando, sin hacer exportaciones grandes hemos hecho despachos, pudimos hacer muchos envíos al exterior y esos envíos significaron que nuestro vino caminara un poco, que se conociera en varios circuitos de vino, principalmente en Estado unidos y Europa».

El productor vinícola de Almahuar, el exitoso vino de Hurlingham que llega a Brasil opina: Los jóvenes y el vino

Medina destacó que el público joven «esta virando al consumo del vino, se esta haciendo muy amigo del vino, incluso es el mercado al que hemos apostado desde el principio, al paladar joven, nos ha ido muy bien en los concursos de público joven. El año pasado nuestro gran reserva, en el Concurso Vinos sub 30 con jurados chicos menores de 30, ganó la medalla de oro».

Este año presentaron otra serie de vinos dirigido a los mismos clientes, «porque es el publico que va a cambiar la onda del vino en Argentina, porque el vino tiene una cuestión de conservadurismo muy interesante. El público encuentra una etiqueta o un vino que el gusta y es difícil que los saques de ahí. Una bodega nueva necesariamente tiene que apostar al publico joven porque es el publico de sus próximos 50 años», analizó el emprendedor.

De cara al futuro, Almahuar renovará sus etiquetas para «refrescar» su imagen y tienen dos próximos lanzamiento: un vino blanco dulce llamado «Fiestuli» y una línea de vinos tintos con cortes únicos una vez por año de distintas uvas bautizado «From Your Tears».

«Es un poco tratar de ir a la mística que tiene le hecho de convertir tanta tristeza que hemos vivido en alegría y convertir tus lagrimas en vino, esa es la idea, y jugar bastante con eso y de la mano del comercio ir más al exterior, buscar más mercado externo para crecer», finalizó Medina.

Podés probar los vinos Almahuar desde la tienda http://almahuar.com/ o llamando al 011 6219-7685

