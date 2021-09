- Publicidad -

Desde el Ministerio de Salud afirmaron que ya se pueden aplicar ambas vacunas al mismo tiempo, por lo que no es necesario esperar 14 días entre una y otra como se establecía hasta el momento.

El Ministerio de Salud dispuso que ya se pueden aplicar las vacunas contra el Covid con otras del calendario nacional y establecieron «la posibilidad de coadministrar las vacunas contra COVID-19 junto con cualquier otra vacuna del CNV (calendario nacional de vacunación), pudiéndose administrar el mismo día o en días diferentes, sin requerir intervalo entre las dosis».

La decisión de Salud siguió a una recomendación de CoNaIn el organismo técnico que asesora a las autoridades nacionales y a los definidores de políticas para tomar decisiones sobre aspectos relacionados con inmunización basados en la evidencia.

Desde el CoNaIn señalaron que «con las vacunas Covid, al ser nuevas, por precaución se decidió separarlas de otras por al menos 14 días. Ahora, al conocerlas cada vez más, ya sabemos cuáles son los efectos adversos posibles».

Por eso se decidió «no tener en cuenta estos intervalos y se determinó que no hay contraindicación con otras vacunas. Igual se realizará una vigilancia para que no haya novedades en esto».

Desde el Ministerio reiteraron que «las vacunas son una herramienta fundamental para la salud de toda la población y lograr óptimas coberturas en los esquemas de vacunación disminuye el riesgo de resurgimiento de enfermedades, así como sus complicaciones y muertes».

A fines del año pasado, cuando comenzó la vacunación Covid, las autoridades sanitarias establecieron un plazo de 14 días entre ese inmunizante y otro del calendario, como el de la gripe. Ahora eso queda cancelado.

