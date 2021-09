- Publicidad -

¿Quién es Bonzai, el joven músico de Hurlingham? Con siete temas publicados en distintas plataformas, Bonzai firmó contrato con Warner Chappel, la editorial musical de Warner Music Group. Sus inicios musicales se ubican a la edad de 6 años hasta llegar a las batallas de freestyle en su adolescencia. Conocé la historia

(por Aldana Farinelli).- Bonzai, el joven músico de Hurlingham comenzó en el mundo musical a los 6 años cuando aprendió a tocar el güiro. «Cómo sostener el instrumento, la posición del cuerpo y demás cosas básicas y recuerdo que entre 8 y 9 años ya tocaba a la par de los instrumentos, era mas cuestión de ritmo que otra cosa en la banda que tenia mi tío de cumbia«, relató en diálogo con Diario Anticipos.

Ya a los 10 años grabó un CD de dos canciones para el cumpleaños de su mamá. La experiencia le gustó tanto que fue su empujón hacia le mundo musical.

Con 15 años comenzó a participar de las competencias de freestyle. «No fui a muchas, pero me metí a rapear en la plazas cuando encontraba alguna compe para divertirme, estaba bueno, ya estaba el auge metido de lo que es el hip hop, ya estaba la Red Bull», relató.

«Me empezó a gustar y lo hice como hasta los 17 años, ya a los 18 años preferí dedicarme a componer y a meterme más en el negocio musical que en las competencia de freestyle», continuó.

A la fecha, cuenta con siete canciones oficiales publicadas: Nena, Ahora, Terremoto, Mucha Weed, Flow Trash, Hurlingham City y Diguiri Din, disponible en todas las plataformas digitales.

Bonzai, el joven de Hurlingham, señaló que a la hora de elegir sobre qué escribir «me gusta hablar desde el lado, no se si decirlo sentimental, sino del lado más real, son cosas que escribo que me gusta o que me llegan y me transmiten un pensamiento y ese pensamiento lo escribo en las hojas».

«Tengo todo tipo de música, pero trato de que todo sea divertido que la gente lo interprete bien, que les llegue y las cause una sonrisa, que es lo que me gusta de esto, causar sonrisa y alegría, un poco de sacar cosas de mi, de mi pasado, historias, mi lado divertido, sacar mas esas cualidades a la luz, es algo más real, más sentimental», agregó.

En 2019 firmó contra con Warner Chapell. Al respecto, el joven señaló: «Surgió a través de un día que estábamos hablando con mi manager para meternos más en el negocio musical y tener resguardadas y registradas las canciones que iba a sacar. Un día hablo con uno de los directores de Warner, que luego se nos presentó, y tuvimos una pequeña charla hablamos un poco, le mostré mis canciones, en ese momento tenia 25 canciones escritas y maqueteadas, le presenté letra y música, les gustaron las canciones, confiaron en mi y fue donde surgió la firma con esa editorial y esa empresa tan prestigiosa».

De cara al futuro Bonzai sueña con poder vivir «única y plenamente» de la música, «que es algo que me nutre y me gusta bastante, ese es el proyecto a futuro que vengo buscando desde hace tiempo», finalizó.

