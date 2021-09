- Publicidad -

¿Quién es la joven de Morón que llegó a las semifinales de La Voz en Telefe? Luna Suarez tiene 20 años y se encuentra cerca de la gran final del certamen de canto que se convirtió en el programa más visto de la televisión argentina y que tiene a Lali Esposito, Ricardo Montaner, Mau y Ricky y La Sole entre sus jurados.

¿Quién es la joven de Morón que llegó a las semifinales de La Voz en Telefe? En su presentación, Luna contó que estudia Producción de Medios y festivales en vivo y organización.

«Lo que más me gusta es la música, canto, toco el piano la guitarra. Me gusta el blues, soul, jazz, la música de esas épocas, James Brown, Simone», enumeró.

Sus amigas hablaron de ella y dijeron: «Desde que la conozco la música es algo que esta presente en su vida y nosotras siempre intentamos incentivarla, siempre fue muy talentosa pero ahora lo está tomando mas enserio».

Respecto a la decisión de inscribirse, Luna confesó: «Me anoté porque lo vi como una oportunidad, desde que soy chiquita miro el formato en otras partes del mundo y nunca me podía anotar porque no tenía la edad suficiente y cuando vi que se abrió el casting pude anotarme. Lo hice porque es una oportunidad que me parece increíble».

«Lo que me pasa antes de subir es esa adrenalina que se siente en el cuerpo, es una sensación que me encanta, es lo que me gusta lo que me hace volar», señaló respecto a sus sensaciones antes de subir al escenario.

En su primera presentación, la eligieron Ricardo Montaner, Mau y Ricky y la Sole pero ella decidió irse con el equipo de la cantante de Arequito.

A lo largo del ciclo, Luna interpretó Ain’t no sunshine, I feel good, Anyone, Malo, Back to black y Tumbas de la Gloria. Ahora se encuentra en semifinales, cada vez más cerca de la gran final.

A través de su perfil de Instagram, donde cosecha más de 57 mil seguidores, Suárez comparte videos cantando y realizando diversos covers.

