Gamers: Cuáles son las palabras más usadas y qué significan

Gamers: Cuáles son las palabras más usadas. El 29 de agosto es el Día Internacional del Gamer, un nuevo rubro que se impuso principalmente en los más jóvenes que convirtieron su hobby en una fuente de trabajo.

Gamers: Cuáles son las palabras más usadas. Muchos padres escuchan jugar a sus hijos y utilizan términos totalmente desconocidos para quienes estén fuera de esa generación.

Por ello, un equipo de lingüistas desarrollaron un glosario con las expresiones más utilizadas por los amantes del mundo de los videojuegos.

A continuación, mirá algunas de esas palabras y qué significan:

Ace: Se utiliza mucho dentro del mundo de los eSports. Se refiere a que un jugador ha conseguido eliminar a todos los integrantes del equipo enemigo, ya sea en Counter-Strike, League of Legends, o cualquier otro título en el que podamos matar a nuestros rivales.

Aggro: Del inglés, aggresive (agresivo). Se utiliza para designar el foco de atención de un NPC enemigo: cuando un personaje nos ataca a nosotros decimos que «nos hemos llevado el aggro».

AOE: Si estás jugando y alguien te pregunta qué tal la AOE no te está hablando de Age of Empires. Se está refiriendo al ‘Area of Effect’, esto es, la zona sobre la que impactan tus hechizos o los de tus aliados.

Banear: Del inglés, to ban (prohibir): Bloqueo de acceso, generalmente a un servicio o un servidor online de un juego.

Backear (o simplemente B): Cuando un jugador pone «B» en el chat de juegos MOBA como League of Legends lo que quiere decir es que va a volver a base para curarse, comprar o cualquier cosa antes de volver a la carga.

Burstear: Del inglés, burst (ráfaga): Causar gran cantidad de daño en muy poco tiempo.

Campear: Del inglés, camping (acampar). En juegos multijugador, consiste en permanecer inmóvil en un punto estratégico del mapa de difícil acceso o escasa visibilidad esperando a que otros jugadores aparezcan en línea de tiro para dispararles. Se trata de una técnica mal vista.

EZ: significa ‘fácil’, ‘sencillo’. Suele utilizarse de modo despectivo en muchas partidas para menospreciar la forma de jugar del otro.

«F en el chat»: Sirve para mostrar empatía hacia una persona que ha pasado por algo triste, aunque se usa sobre todo cuando se trata de cosas graciosas o no muy importantes. Su origen viene de una escena de Call of Duty: Advanced Warfare en la que, durante un funeral, había que pulsar la tecla F para «mostrar respeto» a un compañero caído.

Hostear: es la opción de Twitch para que, cuando terminás una transmisión, todos tus espectadores pasen a la persona que hosteas. Normalmente se hostea a canales más pequeños, permitiéndole que reciba todo el tráfico que tú tendrías en tu streaming.

Kappa: Se usa para denotar sarcasmo o humor falso.

Levelear: Del inglés, level (nivel). Jugar con el único fin de subir el nivel de un personaje para desbloquear nuevas misiones, enemigos o ventajas.

Mutear: Cuando en un juego online hay alguien que no para de hablar, decir tonterías, poner música o hacer ruidos por el micrófono, la opción más recomendada es mutearlo.

Noob: Del inglés (coloq.), newbie (novato). Forma despectiva de referirse a un novato por no respetar a jugadores más veteranos.

Pinguear: El ping es la velocidad de salida y entrada de los paquetes de datos; cuanto más alto esté el ping, peor funciona la conexión.

Rushear: Hace referencia a un ataque rápido sobre un punto concreto del escenario con el objetivo de sorprender al rival. En Counter Strike, por ejemplo, ‘Rush B’ es correr hacia esa posición directamente para poner el explosivo.

Stun (aturdimiento): Un ataque con ‘stun’ es un golpe que es capaz de aturdir al rival produciendo un ‘stuneo’. El movimiento deja temporalmente fuera de combate a un rival.

