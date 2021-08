- Publicidad -

¿Por qué hay bronca en Hurlingham? Los grupos de Facebook fueron escenario del descargo de los vecinos que se cansaron de las pintadas en frentes históricos de la ciudad ¿Arte callejero o vandalismo?

La bronca en Hurlingham comenzó por la publicación de un vecino que se preguntó: .

La catarata de comentarios no tardó en llegar y todos coincidían en la indignación y pedido de sanciones para quienes cometen estos actos.

«Te estropean el frente de tu casa, si los agarras y les rompes la cabeza el delincuente sos vos, quien se hace cargo de volver a pintar? Eso de arte no tiene nada, simplemente son unos hdrmp, cuando lo enganchas lloran y piden por la madre!!!!!», se quejaron los vecinos.

«Deja de ser arte cuando vos con tu sueldo, que tanto te cuesta tenes que limpiar o invertir xq vino un tarado que se cree artista a ensuciar tu propiedad», opinó Bel.

«Si fuera o No arte ,da lo mismo , nadie tiene derecho de arruinar la propiedad del otro, acá no saben que es respetar esa palabra está en el olvido. Después te dicen la vereda es de todos anda y arruina tu espacio no el del otro x que a uno le cuesta igual que saben estos de sacrificio no saben nada es indignante y vergüenza ajena es una pena a dónde estamos llegando», sumaron.

Otra de las vecinas, Debora, consideró: «Eso no es arte, es violacion de la propiedad privada».

Claro que muchos aprovecharon para diferencias las pintadas denunciadas con los murales y destacaron los hechos artísticos. «Arte es lo que hizola gente de la candongluck ayer en roca en la fabrica de vidrios pintaron un mural a mano hermoso eso es un mamarracho», destacó otra de los vecinos.

Y es que durante el fin de semana organizaron una jornada de muralismo en Roca y Conscripto Bernadi en homenaje a las mujeres afroargentina, afrodescendientes y africanas.

