Te lo confirmo: Zabaleta renuncia e irá al Ministerio de Desarrollo Social. Manejará 360 mil millones de pesos por año parar contener a los movimientos sociales como El Evita, El Polo Obrero, Corriente Clasista y Combativa y Barrios de Pie.

(por Andrés Llinares).- Sin embargo, acá hay un hueco legislativo, al renunciar, Juan Zabaleta, que tiene más del 60% de aceptación en su distrito, puede volver a presentar como candidato a jefe comunal en 2023, lo que se traduce en un nuevo dolor de cabeza para La Cámpora que en Hurlingham no lograron un buen acuerdo ni antes, ni ahora.

Mientras que la agrupación que lidera Máximo Kirchner se queda con la intendencia, ante cualquier conflicto, seguramente no podrá resolver sus problemas con los Movimientos Sociales que van desde movilizaciones hasta acampes.

Mientras tanto, Juan Zabaleta, con la renuncia bajo el brazo, puede volver a presentar por otros ocho años más como intendente en el distrito contra dos de La Cámpora.

Atrás, durante su paso en el Ministerio, Zabaleta no sólo ordenará los movimientos sociales que actúan en Hurlingham sino mucho más espacios políticos como lo hizo hasta ahora al punto que al primer desplante, la planteó ir a las PASO a La Cámpora para zanjar diferencias.

La Cámpora se hecho para atrás sin pensar dos cosas: que Zabaleta no es un intendente más del conurbano, por caso, ordenó todo el Partido Justicialista de Corrientes; es amigo del Presidente Alberto Fernández; es amigo del Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y encima puede volver con toda su potencia en 2023 como candidato a jefe comunal renunciando antes del 10 de diciembre.

Al no dialogar, estos son partes de los hechos que se le escaparon a una agrupación que en realidad se estructura como organización. La diferencia es de grado. Pierde la capacidad de movimiento. En los últimos meses La Cámpora creció pero de peso. Ya no tiene la misma agilidad que hace 10 años atrás porque sus dirigentes no sólo están distanciados sino que sumaron más fuego amigo que aliados.

Renuncia y reelección

Los intendentes del Conurbano que cumplen su segundo mandato analizan una nueva estrategia para esquivar la Ley que les impide un mandato más en 2023.

Analizan es renunciar en diciembre de este año, antes que se cumpla la mitad de su segundo mandato para así, poder volver a presentarse a un nuevo período como intendente en 2023 ya que no cumplieron dos períodos consecutivos.

El objetivo es buscar un resquicio en la interpretación de la Ley 14.836 votada en 2016 por Cambiemos y el Frente Renovador para frente al Frente para la Victoria.

