Se había anunciado que el Juan Zabaleta iba a ir como cabeza de lista por un lado y La Cámpora por otro. Finalmente hay unidad en Hurlingham: El intendente y Martín Rodríguez acordaron unificar la lista.

¿Cómo quedó la unidad en Hurlingham? El anuncio lo hicieron el intendente y el Subdirector de PAMI al mismo tiempo en sus redes sociales: Con un foto juntos acompañada por el mensaje «Todos Unidos por la ciudad que queremos» informaron que quien encabezará la lista del Frente de Todos a nivel local será la actual concejal Viviana Lodos, del Movimiento Mayo.

El segundo lugar es para Nicolás Vilela, Secretario General de la Universidad de Hurlingham y pertenece a La Cámpora.

La lista de Zabaleta lo iba a tener a él mimos encabezando seguido por Azucena Ehcosor, mujer del ex intendente Luis Acuña y ex diputada Nacional y el ex Jefe de Gabinete Pablo del Valle. En este esquema Lodos integraba el cuarto lugar de la lista oficialista.

La lista del PJ Hurlingham había sido respaldada por el Frente Renovador, el MUP, el MRP, Hurlingham Tiene Futuro, Mujeres que Florecen, Movimiento Mayo, Movimiento Evita, Peronismo 26 de Julio, Organización Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Unidad Peronista, Movimiento Restauración Peronista, Espacio Político Compartir, Organización Social Nuestramerica, Organización El Taller, Organización Pueblo Unido, Delegados de Recolección y Barrido, Fesimubo Hurlingham, Frente de Mujeres “Evita Capitana”, La Dignidad Confluencia Hurlingham, Oktubres, Agrupación Primero de julio de 2021, Agrupación Frente Transversal, Agrupación Juan Manuel De Rosas, Unidad Básica Justicia Social, Agrupación Crecer Peronista, Agrupación 17 de octubre, Corriente Nacional de la Militancia, UPCN y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Hurlingham.

