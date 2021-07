Willkey, el trapero de Ituzaingó que desembarca en la escena musical

- Publicidad -

Willkey, el trapero de Ituzaingó tiene 23 años y comenzó a incursionar en la música hace tres años. Ahora lanzó su nuevo videoclip «Última bala» y espera poder hacer alguna presentación antes de fin de año.

Con influencias del rock, el jazz y hasta del blues, Willkey, el trapero de Ituzaingó desembarcó en la escena musical del trap argentino con un estilo que se corre de lo hasta ahora escuchado, con bases innovadoras a cargo de la productora Núcleo Récords.

En diálogo con Anticipos, Iñaki, el joven trapero relató que si bien se dedica a la música desde el 2018, tuvo dos años sin producir hasta que un amigo suyo lo incentivó para que retome su actividad artística. «Fue el año pasado que me volví a meter con todo y ahora lanzamos el primer video hace una semana de un tema que se grabó el año pasado y desde ahí que no pare de grabar, hay mucho proyectos, hay un lindo futuro», adelantó.

Willkey compone y escribe sus propios temas mientras que las bases están a cargo de Núcleo Récords, con quienes trabaja desde el comienzo.

A la hora de hacer poesía, el joven se inspira en experiencias personales, «relaciones con parejas, vivencias. Me cuesta ponerme en papel de otra persona e imaginarme una situación pero eso ya lo estamos modificando ya estamos escribiendo de todo un poco».

La pandemia sirvió en su carrera para aprovechar más el tiempo, pensar bases, ideas y «darme más tiempo para sentarme, procesar y poder explayar lo que siento en ese momento. También me sirvió para encontrarme un poco conmigo y sacar unas cosas que están bastante buenas, que es lo que se viene ahora», sumó.

Consultado por sus referentes musicales, Iñaki asegura que no tiene, pero que admira la industria argentina. «Siempre escuché de todo, no solo reggaeton o trap que es lo que hago, escucho rock, blues, jazz y gracias a mi viejo siempre escuche de todo».

«Yo siento que hay influencias de esas bandas porque siento que tengo un estilo que no hay mucho ahora, no es lo que más se escucha, no es un trap común o un reggaeton que se escucha en todos lados, es un estilo muy mío. Hay una influencia para el momento de tener que elegir o una base, yo los temas los escribo eligiendo una base y la elijo de acuerdo a lo que me gusta, entra en juego eso», explicó.

En la actualidad, el artista de Ituzaingó se encuentra escribiendo con Bran Saints con el objetivo de tener su primera fecha juntos o separados. «Ya lo estamos preparando, tocar en algún bar o en algún lado», adelantó.

Y es que otra de sus metas había sido publicar el video de Última Bala que salió a la luz hace una semana. «Es un video que se tendría que haber subido hace rato,. Yo escribí el tema, hablé con un amigo que estaba estudiando producción y le dije la idea de lo que quería hacer, le gustó y contratamos un equipo de camarógrafos y demás para que vengan á hacer el video, Lo grabamos en dos casas fue un día de producción un laburo importante, me gustó lo que salió», celebró.

Willkey llega al mundo del trap con un estilo nuevo en un momento de auge del género con canciones que encabezan los rankings nacionales e internacionales. En su opinión, «la industria argentina está pasando por uno de sus mejores momentos, están surgiendo muchos nuevos artistas, muy buenos talentos».

Entre ellos, mencionó: «JREI que surgió hace poco y es del oeste, Bandido también. Argentina hoy en día está empezando a sonar muy internacionalmente y muy fuerte, María Becerra, Rusherking, FMK, es el auge del momento argentino».

Foto de la grabación del video

El joven artista se encuentra abocado a su carrera musical que cuenta con un prometedor futuro y admite: «Encontré mi vocación, lo que más me gusta hacer y le quiero dedicar todo lo que se merece».

