A través de las redes sociales advierten en Hurlingham que una mujer obliga a su pequeño hijo a robar. En este caso una comerciante denunció la situación con fotos de la denunciada.

Advierten en Hurlingham: «Basura inmunda. Decía que no sabia que el nene me había robado y cuando se le hizo abrir la mochila llevaba mis películas, me devolvió la mitad y llevaba shampoo y acondicionadores de cabello», denunció.

La situación ocurrió en Avenida Jauretche y Remedios de Escalada, a metros de la Estación de Hurlingham, es decir pleno centro comercial y la denunciante detalló: «Esta basura lleva al nene para que robe y ella guarda todo en una mochila, hoy me robo tres veces».

Asimismo detalló que «todo se hizo con la presencia de un personal de tránsito, nunca se la amenazó con presencia policial solo le pedí que abriera la mochila y ahí estaban mis películas, shampoo, acondicionadores para el cabello mínimo 6 o 7 en total, igual no me devolvió todo lo mío».

En las redes sociales los usuarios repudiaron los hechos. «Que triste, una cosa asquerosa es que seas chorro habiendo mil cosas para hacer y poder salir adelante, pero no hay nada mas desagradable y de mala madre, que quieras que tu hijo sea una rata, que lo eduquen así, sin un mejor futuro, me da asco realmente, que madre con 2 dedos de frente quiere que su hijo sea chorro? Por favor me da asco que sean parte de la sociedad», opinó una de las personas.

Según pudieron averiguar la mujer que se ve en las fotos es la tía del niño.

