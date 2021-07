- Publicidad -

¿Qué son los DNI no binarios? Desde este miércoles se incorporó al Documento Nacional de Identidad la posibilidad de identificarse con la opción «X» para quienes no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino.

DNI no binarios: La medida se dio a conocer con la publicación del Decreto 476/2021 en el Boletín Oficial y también alcanza a los pasaportes que emite con el objetivo de cumplir con lo establecido por la Ley Nº 26.743 de identidad de género.

De esta forma se incorpora una tercera opción documentaria en la categoría ´sexo´ en el DNI y el Pasaporte, con el fin de contemplar el derecho a la identidad de género y las opciones posibles serán «F«, «M» o «X«.

¿Qué significa la X?

La nomenclatura “X” comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino», detalla el decreto.

Por otra parte, el Renaper deberá informar sobre las «posibilidades de ver restringido» el «ingreso, permanencia y/o situación de tránsito en aquellos Estados en los cuales no se reconozcan otras categorías de sexo que no sean las binarias».

El decreto se realiza con el argumento de que «el derecho a la identidad de género es inherente al derecho a la propia identidad, que forma parte del campo de los derechos humanos».

También hace alusión a que «el derecho a la identidad tiene una directa e indisoluble vinculación con el derecho a no sufrir discriminación, a la salud, a la intimidad y a realizar el propio plan de vida».

