Hubo un asesinato que sacudió a todo el rubro de las salidas nocturnas: Poli Armentano: El crimen que involucró a grandes figuras. Año 1994, pleno 90 en Argentina. Leopoldo Poli Armentano, conocido como el rey de la noche, era el dueño de uno de los boliches más famosos y exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires, “El Cielo”.

Poli Armentano: El crimen que involucró a Coppola, Menem y drogas. Era tan exclusivo que a su sector VIP iban a divertirse las personalidades más famosas de la época, como así también políticos muy importantes ya sea Menem, su hijo, Macri, Maradona o las modelos más famosas del momento.

Si en los 90 tenías acceso a “El cielo” significaba que eras una persona importante, de relevancia. Te daba cierta imagen de identidad.

Poli era muy querido por su círculo íntimo de amistades, pero no a todos les caía bien.

Para esa época, él tenía un plan: comprar y unir varios boliches, de esa manera iba a pasar a ser dueño de los boliches más importantes del país. Era una idea bastante ambiciosa, pero no imposible.

“Estoy tratando de agrandarme como una opción nueva dar paso a pasito, porque a mi nunca nadie me regaló nada, va a ser una explosión muy grande en la noche de Buenos Aires cuando lo dé a conocer. Creo que no falta mucho. Creo que va a ser un antes y después de esto en la noche de Buenos Aires, o voy a intentarlo con todo lo que pueda. Es para variar, es otro cambio más la noche”, decía Poli.

El 19 de abril Poli estaba cenando con Ramón Hernández, que era el secretario del Presidente Carlos Menem y con Guillermo Coppola, conocido por ser el manager de Diego Armando Maradona.

Coppola, Zulemita Menem y Armentano

Comian en el restaurante “El Mirasol”. Según algunos testigos los tres estaban discutiendo acaloradamente. Pasada la medianoche se despidieron y cada uno fue a su casa.

Alrededor de las 4.30 de la mañana Armentano estacionó su auto, bajó y comenzó a caminar hacia la puerta del edificio donde vivía, hasta que alguien se acercó a él, lo llamó por su nombre y le disparó en la cabeza.

Según las pericias, Poli estuvo aproximadamente una hora sin capacidad de razonamiento, intentando abrir la puerta de su edificio para subir a su departamento, incluso una persona declaró que lo vio intentando entrar y pensó que era un simple borracho.

Cuando amaneció el portero lo encontró herido, aun intentando abrir la puerta. Con un balazo en la cabeza Armentano seguía con vida. El encargado le abrió la puerta y Poli por su cuenta subió 5 pisos corriendo y trepando por la escalera hasta su departamento.

Más adelante los peritos confirmaron que el balazo ya le había anulado el cerebro. Todas esas acciones de Armentano eran instintivas, estaba algo así como en piloto automático.

El juez Francisco Trovato se enteró del ataque recién 7 horas después de que el primer patrullero haya llegado a la escena del crimen. Armentano fue trasladado a un hospital.

En ese entonces, Coppola relataba: “Se dirige a su domicilio después de dejar el auto en las cocheras del Automóvil Club donde habitualmente lo guarda. Tiene un trayecto de 10 metros hasta su casa y 50 metros antes de llegar se produce este atentando donde le pegan un balazo en un parietal y bueno, tiene la bala alojada ahí, le están haciendo un estudio que va a determinar si existe o no intervención. Está inconsciente, en un estado de coma 2”.

Sin embargo, falleció después de 2 días de agonía.

Armentano y Coppola

De ahí en adelante apareció algo a lo que ya estamos tan acostumbrados: El mal manejo judicial y las mil y un hipótesis.

La primera declaracion de la policia fue que el asesinato fue un trabajo realizado por un profesional, ya que no había testigos y ni siquiera habian dejado huellas. Por otro lado la primera hipótesis en ser descartada fue que todo fue un asalto que se fue de las manos ya que a Poli no le robaron nada, ni su billetera, ni su celular.

Hay una serie de hipótesis que más fuerza tomaron, pero son solo eso, hipotesis y teorías. La única certeza en todo este caso es que fue asquerosamente manipulado, tanto de forma judicial como política, porque sin lugar a dudas detrás de este caso, había o hay algo mucho más grande.

Entre que le dispararon a Poli y el juez Trovato se enteró, pasaron unas 7 horas. En ese lapso, mucha gente entró y salió del departamento para llevarse cosas: el encargado del edificio declaró que una de las personas que entró y salió del departamento fue justamente Guillermo Coppola y detalle no menor, cuando se fue, salió con un maletín que no tenía cuando ingresó. Eso dio pie a una hipótesis: Armentano tenía una deuda con Coppola y que al no poder saldarla Coppola lo mandó a matar.

Sin embargo, en varias entrevistas, la hermana de Armentano dijo que esa deuda no era tan importante como se decía en los medios y que al menos ella descartaba esa hipótesis por completo. Sin embargo, esa teoría transformó en Coppola en el principal sospechoso de este crimen.

“He dicho al Dr. Trovato las veces que me ha citado, a pesar de haberme imputado, todo lo que yo sabía. Él descartó por ahí algunas de mis hipótesis con alguna sonrisa, como yo era el imputado para él, cuando yo le manifestaba algo lo tomaba como una descarga. A la hora que manifiesta el señor Luis Vizcarra yo no había salido de mi domicilio, hay muchísima gente lo ha comprobado, de ahí fui al Fernández y en el Fernández me quede con un grupo de periodistas que había y con un grupo más importante de allegados. Yo no tengo que aportar ninguna prueba yo ya hice mi testimonio, vengo como querellante. El que hoy tiene que demostrar que yo estuve es el señor Vizcarra o aquellos que lo han asesorado decirlo qué es lo que tiene que decir”, expresaba Coppola.

Otra hipótesis que tomó fuerza fue que Poli tenía un amorío con Zulemita Menem y que por eso Carlitos Menem Jr. había contratado un sicario para matarlo, pero la hermana de Armentano negó que esa relación exista.

Zulemita Menem

Mientras todas esas hipótesis se trataban, el caso iba y venía, se detenían y se liberaron a supuestos sospechosos que no eran más que simples perejiles, es decir gente que no tuvo nada que ver con un delito, pero que después de extorsionarla, manipularla o maltratarla psicológica o físicamente, admiten ser culpables.

Por ejemplo, uno de los detenidos en el Penal de Olmos declaró en el expediente que Coppola mandó a matar a Armentano y que el asesino era otro detenido, Diego Corso, pero solo fue eso, una declaración posiblemente infundada ya que no había ninguna sola evidencia o indicio que sostenga esas palabras.

Otra hipótesis que surgió fue que Armentano le debía plata a Daniel Bellini, el dueño de Pinar de Roca, supuestamente Poli le debía unos 300 mil dólares, pero esto jamás se comprobó. Dato no menor, 14 años después Bellini fue detenido por matar a Morena Pearson, la madre de su hija.

Otra hipótesis es que fue un crimen pasional ya que Armentano tenía varias amantes, pero sin dudas la teoría que más fuerza tomó fue que a Poli lo mataron por negarse a vender drogas en sus boliches y para esta hipótesis volvemos a la cena.

El personal del restaurante dijo que por lo que ellos podían notar Armentano se estaba negando a las propuestas de Coppola y Hernández, según esta teoría Armentano tenía que pedirle bastante dinero a Hernández, el Secretario Presidencial y él a cambio le pidió que en sus boliches comience a distribuir drogas que, según esta hipótesis, ingresaron al país como parte de pago por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.

Guillermo, Coppola, Víctor Hugo Morales y Poli Armentano

Coppola quería que en los boliches también se distribuya éxtasis, droga que estaba de moda en Ibiza.

Poli, que según sus familiares era un hombre sano y que ni siquiera tomaba mucho alcohol, se negó, pero con esa oferta ahora se había enterado que el gobierno estaba vinculado con el tráfico de drogas y ya era mucha información para un hombre.

Lo cierto es que esa hipótesis es tan posible como todas las otras.

Lamentablemente este caso fue horriblemente manipulado, se plantaron pistas que no llevaban a ningún lado y había muchos intereses cruzados.

Lo más loco de todo es que el único que nunca fue citado a declarar fue Ramon Hernández, siendo una de las últimas personas en ver con vida a Armentano junto a Coppola.

Otro dato de color, el caso cayó en el Juzgado de Trovato, donde, casualmente, había ingresado como empleada judicial la hija de Armando Gostanian, el presidente de la Casa de la Moneda y gran amigo y socio de Ramon Hernández.

En caso de que la última hipótesis sea cierta, Hernández y hasta el mismo Presidente tenían información al instante sobre el caso.

Lo de Trovato fue bastante peculiar, desde que se metió en este caso parecía estar más preocupado por figurar en los medios que por resolverlo

Incluso fue sancionado por la Cámara del Crimen acusado de falta de decoro por posar en una revista de la farándula. La denuncia había sido planteada por sus propios colegas.

Coppola en el velorio de Poli

Otro dato no menor número es que fue condenado en 1997 por recibir un vestidor valuado en $19.000 como parte de una coima para cerrar un caso. El vestidor se lo dio una constructora que estaba en juicio ya que una nena de 5 años había caído en el agujero de un ascensor de un edificio de la misma firma.

En 1997 fue destituido y se fue a Brasil, donde permaneció prófugo hasta abril de 1998.

Trovato no fue el único juez en tratar el caso de Armentano, pasaron en total más de 20 jueces, y todo se fue haciendo tan confuso que quedó en la nada.

Guillermo Coppola fue el único imputado como autor intelectual del crimen, pero tampoco pasó nada y la causa terminó prescribiendo en 2013.

Si bien mucha gente insiste en que esa cena estuvo acompañada de una fuerte discusión, Coppola lo niega.

En ese entonces planteaba: “No existe nada más lejos, él proponía unificar los tres boliches con una sola entrada, hacer un tren como el que tiene Puerto Madero, y esa idea se plantó armónicamente, no hubo ninguna discusión”.

La madre de Poli, que siempre reclamó Justicia, falleció en 2004.

Al día de hoy lo único que se sabe es que a Armentano lo mandaron a matar su crimen fue uno de los primeros perpetrados por sicarios en el país y de ahí fueron en ascenso.

La posibilidad de que la causa se reabra y se investigue sigue vigente pero es poco posible ya que el caos fue tan manipulado que al día de hoy hay más dudas que certezas.

El caso de Armentano es una pieza más en el enorme rompecabezas de corrupción y narcotráfico que fue la Argentina de los 90, una de las épocas más turbias estando en democracia y decorada con los mejores lujos.

La mayor ambición de Poli Armentano era convertirse en el protagonista absoluto de la noche y codearse con las personas más ricas y famosas de la farándula.

Bon Jovi y Poli Armentano

Su discoteca “El cielo”, llegó a convertirse en la vidriera perfecta donde mostrarse y esta el solía decir que ese era su verdadero hogar.

A pesar de lo que mucho creían en el momento de su asesinato Poli Armentano no había logrado hacer una gran fortuna, al contrario, el departamento en el que vivía era alquilado, el automóvil que manejaba pertenecía a la empresa y además en su billetera llevaba solamente $20.

Su don era aparentar justamente tener más de lo que tenía y convencer a los ricos para que invirtieran en sus discotecas.

