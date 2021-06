- Publicidad -

Haedo: Alertan por un vecino que por la madrugada suelta a sus tres perros y ya mataron a cinco gatos en el último tiempo. «Salen a cazar», denunciaron en redes sociales y advirtieron que la situación no es nueva.

Haedo: Alertan por un vecino que suelta a sus perros. Una vecina se dirigió a quienes tienen gatos de mascota y advirtió: «No dejen que se escapen y anden por la calle, mucho menos de noche. De lo que va del año hemos pasado por la desgracia de tener que despedir a más de cinco gatitos del barrio».

Mica Goyeneche, la denunciante, responsabilizó por las muertes a un vecino que «suelta a sus tres perros por la madrugada en Dolores Prats y calles vecinas como Carlos Gardel, Int. Villegas, Rafael Amato y Atahualpa. Ya los vimos y vamos a buscar al responsable».

«Los perros no tienen la culpa, pero vos como dueño sí. No son perros callejeros porque conocemos a los perros del barrio y estos tres no son de la calle. Están bien alimentados y salen a cazar. Hoy atacaron a mi gato hasta matarlo de una manera salvaje, nunca antes vista, son perros grandes entrenados para atacar», lamentó.

En este sentido aclaró: «Esto no es una amenaza, les estoy avisando que voy a encontrar al responsable y no me haré responsable de mis actos. Mientras tanto cuiden a sus gatitos, no los dejen salir ni a la puerta a comer pastito».

Micaela reiteró nuevamente que «los perros no tienen la culpa de la crianza que la dieron sus dueños. Los animales no son malos por naturaleza y no nacieron para cumplir tus necesidades de protección».

«Si adoptaste/compraste un perro para entrenarlo y ser tu guardián del hogar, lamento decirte que sos un imbécil porque ni vos solo te podes cuidar», arremetió.

