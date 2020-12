Absolvieron al vecino de Castelar Carlos Telleldín de la «Causa Amia». Lo resolvió el Tribunal Oral Federal 3. La Fiscalía y las querellas habían pedido que sea condenado por haber entregado la camioneta que se utilizó como coche bomba.

Absolvieron al vecino de Castelar Carlos Telleldín de la «Causa Amia». Fue hace instantes durante el Juicio Oral en su contra por haber entregado la camioneta Traffic Blanca que fue utilizada como coche bomba en el atentado a la AMIA.

La decisión fue tomada por jueces del Tribunal Oral Federal 3, Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Canero. La Fiscalía y las querellas habían pedido que sea condenado a prisión perpetua y a 20 años de cárcel.

El juicio oral se hizo por videoconferencia y hoy por la mañana Carlos Telleldín insitió: «Reitero como en 2004 de mi inocencia total y absoluta en este terrible atentado».

Entre 1994 y 2004 estuvo preso en la Cárcel de Devoto por el caso, durante ese lapso se recibió de abogado y luego abrió un estudio «blindado» en Castelar Sur, a cuadras de la Estación del Ferrocarril Sarmiento.

La calle en la que se ubicó Carlos Telleldín después de ser liberado

El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista se supone que con un coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el lunes 18 de julio de 1994.

Años después de salir de prisión se radicó en la localidad de Castelar, Morón, en una pequeña sobre la calle Ada Elflein.

La casa de Carlos Telledín en Castelar sobre la calle Ada Elflein

La casa no parece lujosa y es imposible ver su interior. Tiene cámaras de seguridad desde todos los ángulos o sea que el habitante de la vivienda si puede ver quién está fuera. Lo que exhibe siempre es un auto de alta gama en la puerta.

La placa en la puerta de la pequeña casa fortaleza de Carlos Telleldín

Fue el mayor atentado terrorista ocurrido en la Argentina. En total, murieron 85 personas asesinadas y hubo 300 heridas. Y el mayor ataque contra un judío ubicado fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial.​

Atentado a la AMIA, socorristas en medio del caos

La comunidad judía en argentina tiene 300.000 personas, y el 80% vive en la Ciudad de Buenos Aires. Es la sexta mayor del mundo.

El atentado a la AMIA ocurrió hace 26 años y medio. Fue el segundo atentado en el país después del ataque en 1992 a la embajada de Israel.

La Sentencia a favor de Carlos Telleldín

Los jueces darán el próximo 26 de marzo de 2021 a las 17.00 horas los fundamentos de su sentencia y desde ese momento la Fiscalía y las querellas tendrán 10 días para apelar el veredicto y que sea revisado por la Cámara Federal de Casación.

El tribunal en su veredicto ratificó que el atentado a la AMIA fue un hecho de lesa humanidad. También rechazaron todos los planteos de nulidad que la defensa de Telleldín había hecho y finalmente lo absolvió.

Atentado a la AMIA luego de la explosión del coche bomba

Los tres juicios a Carlos Telleldín

El primero fue por el mismo hecho y fue absuelto cuando se decretó la nulidad del caso y se ordenó que se vuelva a investigar.

El primer juicio oral ocurrió en 2001 y terminó en 2004 cuando el Tribunal Oral N° 3, integrado por otros jueces, declaró todo nulo por las irregularidades en la investigación judicial que había realizado el entonces juez Juan José Galeano.

Entre las irregularidades se recuerda que Telleldín cobró 400 mil dólares para acusar falsamente a oficiales de la Policía Bonaerense de que habían tenido la Traffic en su poder. Así, Telleldín, los policías y el resto de los acusados fueron absueltos.

El segundo fue por las irregularidades en la investigación del atentado en el que fue condenado a tres años y medio de prisión. Y el de hoy que aún queda apelar y tiene que ver con el mismo motivo: ¿Telleldín le vendió la camioneta a los terroristas o no?

En 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la nulidad del caso excepto la parte de la entrega de la camioneta por lo que Telleldín volvió a ser investigado y llegó a este segundo juicio que se inició en mayo del año pasado, se suspendió en marzo por la pandemia y se retomó en junio por videoconferencia.

La Acusación a Telleldín

La parte acusadora dijo una vez más hoy en sus alegatos que Telleldín fue la última persona que tuvo en su poder el motor que se encontró en los escombro de la AMIA y sus esquirlas en los cuerpos de las víctimas.

También que hizo la venta con papeles falsos ya que estaba a nombre de Ramón Martínez, una persona con la que estaba enemistada. Telleldín fraguó la firma y puso un número de DNI que empezaba con 41 millones que para 1994 no existía.

Luego sembró testigos para hacer un montaje de que no estaba vinculado al hecho y que cuando ocurrió el atentado se fugó a Misiones, donde fue detenido. Y señalaron que en el juicio se recogieron testimonios que indicaron que Telleldín estaba muy nervioso cuando se conoció el ataque a la AMIA.

Telleldín, ahora de 59 años, abogado y vendedor de autos, habló de la venta: «La camioneta se la vendí a una persona que vino por el aviso del diario, se vendió de manera normal. Tenía acento centroamericano. Por eso la presunción de que podía estar vinculado al narcotráfico. Pero es una presunción. Una locura tremenda decir que me tenía que representar el atentado. Pasaron 27 años y siguen diciendo las mismas mentiras».

El año que viene intervendrá la Cámara Federal de Casación cuando la Fiscalía y las querellas apelen la absolución. Casación también tiene que resolver las condenas y absoluciones en el juicio por las irregularidades en la investigación del atentado. Telleldín tiene una pena de tres años y medio de prisión, el ex juez Galeano de seis años, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia de dos años y el ex presidente Carlos Menem fue absuelto, entre otros.

La Causa AMIA

En 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner y después de doce años de investigación, el Fiscal Especial a cargo de la investigación basado en informes de los Servicios de Inteligencia argentino, estadounidense e israelí, acusó formalmente al gobierno de Irán de planificar el atentado y al Partido Hezbolá del Líbano de ejecutarlo.

Así se conformó la «Pista Iraní» la que consideró que el atentado fue resuelto en una reunión de los máximos integrantes del gobierno de Irán y fue llevada a cabo por la organización terrorista libanesa Hezbolá, aliada al gobierno.

Irán negó siempre esto. Pero la justicia argentina imputó a ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés de ser los autores y​ ordenó alertas rojas de captura de la Interpol.

Argentina sufrió el ataque luego de suspender un acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán.

En septiembre de 2003, uno de los imputados, el exembajador iraní en la Argentina, Hadi Soleimanpour, fue detenido en Gran Bretaña, acusado de ser partícipe necesario, pero la justicia británica rechazó su extradición y fue liberado.

IHadi Soleimanpour, fue detenido en Gran Bretaña, acusado de ser partícipe necesario del atentado a la AMIA

Durante los primeros años de investigación, la justicia argentina con apoyo de funcionarios del gobierno de Carlos Menem, encubrió el atentado armando una causa para imputar falsamente a ex policías de la provincia de Buenos Aires.

Esos policías permanecieron diez años presos luego de llevarlos al «primer juicio» que se inició en 2001 contra 22 acusados. Se habló de que eran parte de la conexión local y de haber facilitado la camioneta con explosivos.

Durante el mismo juicio (2001-2004), los presidentes Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner eximieron a los agentes de inteligencia de su deber de guardar el secreto de las operaciones al momento de declarar como testigos. Así fue que dejaron al descubierto un encubrimiento en el que habían participado el juez de la causa, dos de los tres fiscales, altos funcionarios del gobierno de Carlos Menem y los servicios de inteligencia.

El 2 de septiembre de 2004 el tribunal dictó sentencia absolviendo a todos los acusados y ordenando su liberación. Como consecuencia del fallo fueron destituidos el juez de la causa AMIA, Juan José Galeano, y dos de los tres fiscales, José Barbaccia y Eamon Mullen, por las supuestas irregularidades cometidas en la investigación y en especial por el pago ilegal de 400 mil dólares a Carlos Telleldin, presunto facilitador de la camioneta utilizada como coche bomba.

Juan José Galeano, detenido y preso por encubrimiento

En 2004 el presidente Néstor Kirchner creó la Fiscalía Especial para el Caso AMIA, conocida como UFI-AMIA, y designó para dirigir la misma al fiscal Alberto Nisman, el único de los tres fiscales no comprometido en el encubrimiento.

Alberto Nisman, el Fiscal asesinado

En 2006 el fiscal Alberto Nisman, revisó toda la causa y cruzó 300 millones de llamados telefónicos y aseguró tener nuevas pruebas.​ Por lo cual, el nuevo juez de la causa por el atentado, Rodolfo Canicoba Corral, quien reemplazaba al juez Juan José Galeano, volvió a ordenar la captura de los siete ex funcionarios iraníes y un miembro operativo libanés del Hezbolá acusados por la fiscalía.

Juez Rodolfo Canicoba Corral

Desde entonces, los distintos gobiernos argentinos han requerido a Irán, sin éxito, la extradición de sus ciudadanos acusados por el ataque para ser juzgados por un tribunal argentino o extranjero.

En 2005 los fiscales Nisman y Marcelo Martínez Burgos informaron que el conductor suicida había podido ser identificado como Ibrahim Hussein Berro,​ pero doce años después, el FBI realizó el análisis del ADN perteneciente al terrorista muerto en la AMIA y estableció que no pertenecía a Berro.

Ese mismo año, él juez Claudio Bonadío fue removido como titular de la causa AMIA por «falta de imparcialidad».

Juez Federal Claudio Bonadío

En 2013, el Congreso Argentino ratificó un Memorándum de Entendimiento Argentina-Irán.

Argentina lo firmó para destrabar la causa estableciendo un mecanismo para tomar declaración indagatoria a los iraníes acusados en su país.

Pero dos años después, en enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman, presentó una denuncia contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y otros funcionarios, considerando que el Memorándum de Entendimiento constituía parte de un plan para encubrir a los iraníes acusados en la causa.

Sin embargo, el lunes 18 de enero de 2015, horas antes de tener que presentarse ante el Congreso para informar sobre la denuncia presentada el miércoles anterior, y poco antes de iniciarse el juicio por encubrimiento denominado AMIA 2, Alberto Nisman fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza en su departamento de la Ciudad de Buenos Aires Buenos Aires.

La muerte de Alberto Nisman, cuya investigación aún no había concluido cinco años después, al iniciarse 2020, estuvo dentro de una fuerte disputa política, incluso entre las víctimas del atentado.​

Pocos meses después de la muerte de Alberto Nisman se inició el segundo juicio de la AMIA, preparado por Alberto Nisman, en el que el principal acusado era el ex presidente Carlos Menem.

Pero lamentablemente el juicio tuvo escasa cobertura por parte de los medios masivos.

En marzo de 2017 el Jefe de la Unidad AMIA del Poder Ejecutivo, Mario Cimadevilla, denunció por corrupción y encubrimiento a su superior, el ministro de Justicia Germán Garavano, bajo la presidencia de Mauricio Macri.​

El 28 de febrero de 2019 se dictó sentencia siendo condenados por encubrimiento y corrupción el ex juez de la causa, Juan Carlos Galeano, el ex jefe de los servicios de inteligencia, Hugo Anzorreguy, el reducidor de autos Carlos Telleldin y otros funcionarios del Estado argentino.

El expresidente Carlos Menem y el expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, también fueron absueltos. Los ex fiscales fueron condenados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, resultando absueltos de todos los cargos formulados por Alberto Nisman al elevar la causa. Pero el fallo fue apelado.

Ex Presidente Carlos Menem el día del juicio por encubrimiento que fue absuelto

En marzo de 2018 se elevó a juicio la causa contra la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ​y la iniciación del mismo depende de la declaración previa del exjefe de la Interpol, Ronald Noble, solicitada por la defensa.

El 19 de julio de 2019, la Oficina del Tesoro de Estados Unidos anunció que una persona llamada Salman Raouf Salman, perteneciente a la organización libanesa Hezbolá había sido el coordinador del atentado a la AMIA en 1994 y ofreció una recompensa de siete millones de dólares por información que permitiera detenerlo.

En mayo de 2019 comenzó el tercer juicio, AMIA 3, nuevamente contra Carlos Telleldín (hoy, miércoles 23 de diciembre de 2020 absuelto), acusado de ser partícipe necesario del atentado, por haber acondicionado y entregado al autor o autores directos del atentado, la camioneta Traffic que fue utilizada como coche bomba.

El gobierno de Irán le ofreció una sepultura en el cementerio de los mártires a Imad Mugniyah, unos de los sospechosos con pedido de captura, publicó un sello postal en su memoria y le dio su nombre a una calle en Teherán.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos