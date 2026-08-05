Byrna: las armas de letalidad reducida que usará Morón ya las tiene Lanús y Vicente López, ¿cómo les va?

Incorporación y cantidad

Lanús anunció la incorporación de las Byrna en abril de 2023 para equipar al personal de Seguridad Ciudadana y del PRI municipal, que entonces reunían alrededor de 250 agentes. Las notas de lanzamiento hablaron de pistolas Byrna y también de lanzadoras largas, pero no precisaron públicamente cuántas unidades compró el Municipio ni el monto total de la adquisición. Por eso no sería correcto afirmar que compró 250 armas: esa cifra correspondía al personal involucrado, no necesariamente a la cantidad de lanzadoras.

Cuántas veces fueron disparadas

Hay al menos un uso operativo confirmado públicamente, ocurrido el 17 de mayo de 2023 en Villa Diamante. Un hombre de 30 años amenazaba a vecinos y a los agentes con un cuchillo. Un integrante del PRI disparó una Byrna SD y lo alcanzó en una mano y en el torso, lo que permitió reducirlo y detenerlo.

Ese episodio fue presentado como la primera utilización operativa de una Byrna por parte de la fuerza municipal. Sin embargo, no existe un informe público actualizado que detalle cuántos incidentes posteriores hubo, cuántos proyectiles se dispararon ni cuántas personas fueron alcanzadas.

La pistola Byrna, un diseño sudafricano que quiere usar Morón para que porte la Policía Municipal

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Lesiones graves

En el caso documentado de Villa Diamante, las crónicas indicaron que el hombre quedó tendido y fue detenido, pero no informaron lesiones graves, internación prolongada ni secuelas permanentes. Eso no permite concluir que todas las intervenciones hayan sido inocuas: solo puede afirmarse que en ese episodio no se difundieron consecuencias graves.

¿Bajó el delito?

Lanús informó que durante 2025 no hubo homicidios en ocasión de robo y que los homicidios dolosos bajaron 44% respecto de 2024. También comunicó reducciones en entraderas y robos de autos y motos.

Pero esos datos no prueban que las Byrna hayan provocado la baja. Entre la incorporación de 2023 y la estadística de 2025 cambiaron la gestión municipal, las autoridades de Seguridad, la cantidad de móviles, la videovigilancia, el despliegue policial y otras políticas preventivas. Las Byrna son una herramienta de intervención; no existe evidencia pública de que, por sí solas, reduzcan robos u homicidios.

No es posible saber con precisión si bajó el delito con las pistolas Byrna

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Quién gobernaba y quién gobierna

La incorporación fue decidida en 2023 durante la gestión de Néstor Grindetti, con Diego Kravetz como secretario de Seguridad e intendente interino. Ambos pertenecían al PRO y a la coalición Juntos por el Cambio.

Desde diciembre de 2023 gobierna Julián Álvarez, dirigente del Partido Justicialista, identificado con La Cámpora y elegido por Unión por la Patria.

Vicente López

Incorporación y cantidad

Vicente López incorporó en julio de 2025 un total de 100 dispositivos Byrna: 95 pistolas Byrna SD y cinco lanzadoras largas Byrna TCR. En la primera etapa fueron asignadas a supervisores y personal motorizado de la Patrulla Municipal, luego de una capacitación específica.

En abril de 2026, el Municipio comunicó que había extendido el equipamiento de baja letalidad a toda la Patrulla Municipal, aunque las publicaciones consultadas no precisaron si compró nuevas unidades adicionales a las 100 iniciales ni cuál sería el total actualizado.

Cuántas veces fueron disparadas

No encontré un registro oficial público que informe cuántas veces fueron utilizadas, cuántos disparos se efectuaron, en qué operativos ni contra cuántas personas desde su incorporación.

Tampoco aparecen, en las fuentes periodísticas y municipales consultadas, episodios operativos individualizados semejantes al caso de Lanús. Esto no demuestra que nunca hayan sido utilizadas: significa que no hay un balance público verificable.

Las Byrna tienen efectividad a menos de 20 metros, quizás por eso no llaman la atención, se usan poco, y los efectivos prefieren estar alejados de los delincuentes

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Lesiones graves

No encontré denuncias públicas, actuaciones judiciales ni partes médicos que atribuyan lesiones graves o muertes a disparos efectuados por agentes municipales de Vicente López con armas Byrna.

La frase oficial según la cual estas armas permiten actuar “sin generar daño permanente” debe considerarse una afirmación institucional, no una garantía médica o jurídica. Las municiones cinéticas pueden causar traumatismos severos si impactan en los ojos, la cabeza, el cuello, el pecho o a muy corta distancia.

¿Bajó el delito?

No encontré una serie oficial reciente y suficientemente detallada que permita comparar el delito antes y después de julio de 2025 y aislar el efecto de las Byrna. El portal de datos abiertos municipal contiene información judicial y delictiva, pero la ficha localizada tiene una publicación antigua y no sirve para evaluar específicamente el período posterior a la compra.

Por lo tanto, no puede sostenerse con evidencia pública que las Byrna hayan reducido el delito en Vicente López. Su posible efecto directo sería otro: permitir que la patrulla municipal reduzca o contenga a una persona violenta sin recurrir inmediatamente a un arma de fuego. Eso puede modificar la forma de resolver ciertos procedimientos, pero no necesariamente la cantidad general de delitos.

La Legislatura debe desde hace años una Ley de Seguridad que contemple atribuciones a los municipios para utilizar armas reglamentarias tipo Bersa

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Quién gobierna y espacio político

Vicente López es gobernado por Soledad Martínez, intendenta para el período 2024-2027 y vicepresidenta nacional del PRO. Su gestión mantiene la continuidad política iniciada por Jorge Macri, también del PRO.

Comparación comprobable

1) Lanús incorporó las Byrna en 2023, bajo una gestión del PRO, pero no difundió la cantidad total comprada; existe al menos un disparo operativo documentado y no se informaron lesiones graves en ese caso; actualmente gobierna Julián Álvarez, de Unión por la Patria y vinculado a La Cámpora; 2) Vicente López compró inicialmente 100 dispositivos en 2025, bajo la gestión de Soledad Martínez, del PRO; no hay datos públicos consolidados sobre disparos o personas heridas; y 3) en ninguno de los dos municipios existe evidencia estadística que permita afirmar que la incorporación de las Byrna haya causado una reducción del delito.

La principal carencia informativa es que ninguno publicó, al menos en las fuentes accesibles, un informe periódico con 1) cantidad de armas disponibles; 2) agentes habilitados; 3) número de extracciones y disparos; 4) tipo de proyectil utilizado; 5) personas lesionadas; 6) atención médica; 7) sumarios internos; y 8) intervenciones judiciales. Sin esos datos, el control público sobre su utilización es limitado.

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