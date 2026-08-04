Pablo Descalzo: «Queremos que Ituzaingó siga siendo verde y aún más verde de lo que es»

El intendente de Ituzaingó analizó el impacto del ajuste nacional sobre los municipios, defendió la continuidad de la obra pública junto a la Provincia, explicó cómo el desarrollo urbano se vincula con la expansión de las redes de infraestructura y respondió sobre las dudas que hay en torno a la remodelación de la Plaza 20 de Febrero. También aseguró que el objetivo del municipio es combinar crecimiento, empleo y preservación ambiental.

Acá te dejamos la entrevista completa al intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, por si quieres escucharla y verla ✅​✅​✅​👇​:

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El ajuste y la continuidad de las obras

Anticipos: Los municipios bonaerenses vienen atravesando varios años de fuertes restricciones presupuestarias. ¿Cómo repercute ese escenario en Ituzaingó?

Pablo Descalzo: Estamos transitando el tercer año de un contexto muy difícil para la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, para los 135 municipios que la integran. La falta de inversión en obra pública responde a una decisión del Gobierno nacional y eso genera una acumulación de dificultades que condiciona el desarrollo de las ciudades.

A pesar de ese escenario, seguimos trabajando. Contamos con el acompañamiento permanente de los vecinos de Ituzaingó y también con el respaldo del gobernador Axel Kicillof, que permitió continuar muchas de las obras que el Gobierno nacional dejó de financiar.

Naturalmente, el ritmo ya no es el mismo. Antes existía un esquema de financiamiento que permitía avanzar con mayor velocidad. Hoy debemos administrar cada recurso con mucho más cuidado, pero eso no significa detenernos.

Actualmente estamos ejecutando obras de cloacas y agua corriente en el barrio Gastronómico Ferroviario, en Villa de las Naciones y en San Alberto. Son inversiones que muchas veces no se ven porque quedan bajo tierra, pero resultan fundamentales para garantizar el crecimiento y el desarrollo de cualquier ciudad.

Pese al ajuste, Pablo Descalzo insiste en hacer un esfuerzo colectivo y no abandonar las obras

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Crecimiento urbano con planificación

Anticipos: Las obras de infraestructura también hicieron posible el desarrollo en altura de Ituzaingó.

Pablo Descalzo: Exactamente. La expansión de las redes de servicios permitió que la ciudad pudiera crecer, pero siempre dentro de un esquema de planificación muy claro.

El desarrollo en altura está concentrado únicamente en el 4,5 % del territorio. No vamos a encontrar edificios distribuidos por todos los barrios. Existe una delimitación muy precisa respecto de las alturas permitidas, la ocupación del suelo y los retiros obligatorios.

Esa planificación urbana tiene un objetivo muy claro: permitir que la ciudad crezca sin perder su identidad. Queremos que el desarrollo inmobiliario conviva con espacios abiertos, buena aireación y una importante presencia de áreas verdes.

En Ituzaingó, el crecimiento en altura potencio la inversión, el trabajo y la desinficación del área central

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El desafío de crecer sin perder el verde

Anticipos: Uno de los ejes de la gestión es justamente preservar el perfil ambiental del distrito.

Pablo Descalzo: Así es. El crecimiento no puede darse a costa del ambiente. Nuestro objetivo es que Ituzaingó siga siendo reconocido como una ciudad verde.

Nos propusimos plantar 24.000 especies arbóreas para el año 2030. Ese plan ya está en marcha. En 2024 incorporamos cerca de 3.000 árboles y durante 2025 sumamos 3.800 especies autóctonas.

Ese trabajo fue reconocido por organismos vinculados a las políticas de cambio climático y nos demuestra que es posible combinar desarrollo urbano con una fuerte política ambiental.

Queremos mantener viva esa identidad que distingue a Ituzaingó dentro del conurbano bonaerense y seguir ampliando el patrimonio verde de la ciudad.

En palabras de Pablo Descalzo, el Gobierno Municipal planificó plantar Nos propusimos plantar 24.000 especies arbóreas más para el año 2030. Es una carrera. Pero hay voluntad.

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La nueva Plaza 20 de Febrero

Anticipos: Persisten dudas entre algunos vecinos respecto del futuro de la Plaza 20 de Febrero y del estacionamiento subterráneo.

Pablo Descalzo: La Plaza 20 de Febrero va a seguir siendo una plaza. De hecho, tendrá mejores condiciones que las actuales.

El proyecto contempla incorporar 100 árboles más respecto de los que tenía originalmente y sumar 1.000 metros cuadrados adicionales de superficie verde. Los ejemplares de mayor valor forestal permanecerán en el lugar y muchos de los árboles trasplantados pasarán a integrar la nueva Reserva Natural Urbana que estamos próximos a inaugurar.

Un render parcial sobre cómo quedará la Plaza 2′ de Febrero.

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La plaza también será mucho más accesible. Hoy existen desniveles que dificultan el desplazamiento de muchas personas. Con la remodelación buscamos que cualquier vecino pueda recorrerla con comodidad, ya sea una persona mayor, alguien con movilidad reducida o una familia con un cochecito para niños.

Además, conservará todos sus elementos históricos y culturales. El Monumento al Tango continuará formando parte del espacio público y el histórico cañón, actualmente preservado en el Museo de Ituzaingó, volverá a ocupar su lugar una vez finalizadas las obras.

El histórico cañón de la Plaza 20 de Febrero ahora en custodia en el Museo de Ituzaingó.

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Estacionamiento, comercio y empleo

Anticipos: ¿Por qué incorporar un estacionamiento subterráneo debajo de la plaza?

Pablo Descalzo: Porque las ciudades evolucionan y aparecen nuevas necesidades. Una de ellas era la falta de lugares para estacionar en el centro de Ituzaingó.

Entendimos que, si no resolvíamos ese problema, podía transformarse en un límite para el crecimiento del sector comercial. Cuando el comercio crece también se generan nuevos puestos de trabajo, y hoy la creación de empleo es una prioridad.

Lamentablemente estamos observando cómo muchas industrias, pequeñas y medianas empresas atraviesan dificultades como consecuencia de la apertura de importaciones impulsada por el Gobierno nacional. Esa situación afecta al entramado productivo y termina repercutiendo directamente sobre el empleo.

Nuestro desafío es seguir desarrollando la ciudad para generar mejores condiciones para la actividad económica, sin perder la identidad urbana ni resignar los espacios públicos que caracterizan a Ituzaingó.

Si la Plaza 20 de Febrero albergo varias generaciones y expandió el área central, con el estacionamiento subterráneo seguramente duplicará aquellos efectos deseados.

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