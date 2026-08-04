Gisela Marziotta, se mudó a Ituzaingó y desde Los Pingüinos apuesta a una segunda revolución nacional y popular

María Gisela Marziotta nació el 19 de marzo de 1975 en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, en donde encabezó el segundo plenario de Peronismo por la Provincia, el espacio político que impulsa el secretario general del SUTERH, Víctor Santa María, y que la tiene entre sus principales referentes a la periodista y dirigente.

Cuando tenía alrededor de dos años, la familia de Gisela Marziottta se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires, donde transcurrió su infancia y adolescencia. Cursó los estudios secundarios en el Instituto Nuestra Señora de la Misericordia entre 1988 y 1992, en el barrio porteño de Flores.

El Instituto Nuestra Señora de la Misericordia en donde estudio la secundaria Gisela Marziotta.

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Y hace escasos meses se mudó al Club de Campo Los Pingüinos para pasar desapercibida hasta la próxima revolución.

Los Pingüinos es el Club de Campo de Ituzaingó con las casas más caras del oeste bonaerense. Pero Marziotta no compró, ojo, alquiló.

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Al terminar sus estudios secundarios, se concentró en Periodismo y eligió uno de los mejores lugares privados de la Ciudad de Buenos Aies: el Taller Escuela Agencia (TEA). Y luego cursó Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires (UBA), formación que en 2007 influiría en su paso a la actividad política.

Primeros años en el periodismo (1992-1999)

La carrera de Gisela Marziotta comenzó cuando salía de la adolescencia. A los 17 años dio sus primeros pasos en el programa RH Positivo, conducido por Rolando Hanglin en una radio de Pinamar. Poco después ingresó a Canal 26, donde se desempeñó como periodista acreditada en la Casa Rosada, cubriendo la actividad del Poder Ejecutivo Nacional. No es poco para una persona tan joven.

Rolando «Lani» Hanglin tuvo una estrecha relación con Pinamar y, durante varios veranos, realizó un programa de radio desde allí junto con Oscar González Oro. Además de la radio, Hanglin presentaba cada verano su espectáculo teatral «El hippie viejo habla de sexo» en Pinamar, lo que reforzó su identificación con el balneario. Y la función de Gisella Marziotta en el programa RH Positivo fue la de pasante.

Más tarde fue movilera del noticiero Azul Noticias, de Azul Televisión (actual El Nueve), experiencia que le permitió consolidarse como cronista de calle.

Finalizado el verano, pero con la medalla de haber trabajado con Hanglin, Marziotta comienza en el incipiete y luego fracasado canal Azul, hoy Canal 9.

Paralelamente trabajó durante varios años en la agencia estatal Télam, integrando las secciones de Política e Información General, una etapa considerada clave en su formación profesional.

La Agencia Telam cuando funcionaba y tenía peso en el mercado de medios antes que el PRO de Mauricio Macri la desmantelara.

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Consolidación en televisión y radio (2000-2010)

Durante la década de 2000 participó en numerosos programas periodísticos de alcance nacional. Entre ellos: Medios Locos, junto a Adolfo Castelo, Mex Urtizberea, Marcelo «Gillespi» Rodríguez y Marcela Pacheco.

Medios Locos fue un programa de televisión emitido por Canal 7 durante el año 2000, creado y producido por Gastón Portal. Combinaba periodismo, actualidad, humor, archivo televisivo, entrevistas y música en vivo, y era considerado un heredero del espíritu de La Noticia Rebelde, el ciclo que había consagrado a Adolfo Castelo en los años ochenta.

Y aunque paradójico, de ahí pasó a Hora Clave, con Mariano Grondona. Gisela Marziotta trabajó en Hora Clave, el histórico programa político de Mariano Grondona, aunque no fue conductora ni panelista estable. Y en 2002 se desempeñó como columnista del programa televisivo. Paralelamente, también integró el equipo de Las claves del día, el ciclo radial de Grondona en La Red.

Mariano Grondona, bajo el menemismo, supo desempolvarse, separarse de Bernardo Neustad, convocar a jóvenes y deshacer el mito del hombre golpista.

Ese paso por Hora Clave fue importante en su carrera porque la consolidó como periodista política. Para entonces ya había recorrido varias experiencias profesionales.

En Azul, Marziotta conocio a Mariano Grondona.

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Luego, pasó a Indomables, con Roberto Pettinato; 4) Día D, dirigido por Jorge Lanata; y 5) diversos programas en Radio Continental, La Red y Radio del Plata.

Indomables fue un programa de televisión producido por Pensado Para Televisión (PPT), la productora de Diego Gvirtz, que comenzó en América TV en 2001 como un ciclo de espectáculos y terminó convirtiéndose, bajo la conducción de Roberto Pettinato, en un programa de humor, actualidad y crítica de los medios.

En 2004 condujo Hechiceras del espectáculo por Canal 13. Posteriormente pasó a América TV y A24, donde condujo noticieros y programas periodísticos durante casi una década.

En 2011 fue columnista política de Un Mundo Perfecto, el programa de Roberto Pettinato, mientras continuaba desarrollando una intensa actividad en medios gráficos. Escribió para Perfil, Página/12, El Planeta Urbano, Siete Días, Infobae y otras publicaciones.

También estuvo en un Mundo Perfecto con Roberto Petinatto

Más allá de todos estos pasos, descansa en Los Pingüinos de Ituzaingó desde donde máquina cómo apoyar la campaña de Víctor Santa María.

Una vivienda de estilo rústico de Los Pingüinos, donde todo brilla y la pobreza no llega.

Desde cómodos sofás, Gisela Marziotta empuja la campaña de Santa María quién en junio presentó un nuevo espacio político de raíz peronista y explicitó que uno de sus principales objetivos es impulsar la libertad de Cristina Fernández de Kirchner para que pueda competir contra Javier Milei en las elecciones presidenciales de 2027.

El sindicalista Victor Santa María quiere a Cristina libre para que enfrente a Javier Milei.

El dirigente sindical y empresario de medios sostuvo que esa es la meta política del nuevo armado, al considerar que la ex presidenta debe estar en condiciones de enfrentar al actual mandatario en los próximos comicios.

Ahora bien, cómo Víctor Santa María es dirigente sindical ya es presidente del SUTERH (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal), secretario general de la FATERYH (Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal) y presidente del Grupo Octubre.

El Grupo Octubre agrupa:

Diarios y revistas: Página/12; Diario Z; Revista Caras y Caretas; y Revista El Planeta Urbano.

Televisión: Canal 9 (elnueve); IP Noticias (Información Periodística).

Radios: AM 750; Aspen 102.3; Mucha Radio 94.7; y Blackie FM 89.1 (antes Radio Oktubre, dedicada al jazz).

Plataformas digitales: Octubre TV (plataforma de streaming y video bajo demanda); Página12.com.ar; y Latinoamérica Piensa.

Editorial y otras instituciones: Editorial Octubre; UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo); Instituto Superior Octubre (ISO); y Centro Cultural Caras y Caretas.

El crecimiento del Grupo Octubre, presidido por Víctor Santa María, se explica por una combinación de factores económicos, empresariales y legales. El dirigente conduce el SUTERH, uno de los sindicatos con mayor capacidad económica del país por su cantidad de afiliados y el sistema de aportes del sector, además de contar con emprendimientos vinculados al gremio en áreas como salud, turismo, capacitación y educación. Las adquisiciones de medios fueron concretadas a través de empresas que integran el Grupo Octubre, las cuales funcionan como sociedades comerciales habilitadas para comprar y administrar medios de comunicación.

Víctor Santa María disfruta de los medios que maneja desde Los Pingüinos, cuando va a visitar a Marziotta para planificar el rumbo de la campaña, cierto?

Desde el punto de vista jurídico, la legislación argentina no prohíbe que un dirigente sindical sea propietario o controle empresas periodísticas, siempre que respete las normas societarias, regulatorias y de competencia vigentes. En paralelo, Santa María ha sostenido públicamente que la comunicación constituye un ámbito estratégico, mientras que diversos analistas interpretan que el Grupo Octubre busca incidir en la agenda pública y desarrollar una línea editorial identificada con el peronismo y sectores del progresismo.

De todas maneras, la expansión del Grupo Octubre también genera un intenso debate político y mediático. Sus detractores cuestionan que un dirigente sindical concentre un conglomerado de medios de comunicación de alcance nacional y plantean interrogantes sobre el origen y la utilización de los recursos, además de la influencia política que puede ejercer a través de sus distintas plataformas periodísticas.

Victor Santa María, Presidente del Grupo Octubre (en honor al primer disco de los Redondos), conduce conduce el SUTERH y FATERYH y tiene tiempo para viajar de Ciudad de Buenos Aires a Los Pingüinos en Ituzaingó.

En sentido contrario, quienes respaldan el modelo sostienen que el grupo opera mediante empresas privadas que participan en igualdad de condiciones dentro del mercado de medios. También remarcan que la legislación vigente no impide que un dirigente sindical sea propietario o controle empresas periodísticas, siempre que cumpla con las normas aplicables.

En ese contexto, la discusión no se centra en la legalidad de que un sindicalista encabece un grupo de medios, ya que esa situación no está prohibida por el ordenamiento jurídico argentino. El debate público se concentra, en cambio, en aspectos vinculados con la transparencia, la concentración de medios, el origen de los recursos utilizados para su expansión y la influencia política que puede derivarse de esa estructura empresarial.

El Grupo Octubre que Preside Victor San María y dirige Gisela Marziotta

¿Qué hizo Gisela Marziotta como escritora?

En paralelo a su trayectoria periodística, María Gisela Marziotta desarrolló una carrera como escritora especializada en investigación y ensayo. A lo largo de los años publicó diversos libros sobre problemáticas sociales, política, maternidad y casos policiales, tanto de manera individual como en colaboración con otros periodistas y escritores.

Entre sus principales obras publicadas se destacan: Contrato de señoritas. Ni putas ni sumisas, escrita a los 31 años (2006), una investigación sobre la prostitución, la trata de personas y la explotación sexual; Adicta, a los 33 años (2008), centrada en el drama de las adicciones; Nueve meses sin censura, a los 36 años (2011), donde aborda la maternidad y el embarazo desde una mirada personal y periodística; Mejor muertos, junto al periodista Mariano Hamilton, a los 38 años (2013), dedicado a la reconstrucción de resonantes casos policiales argentinos; Amores bajo fuego, a los 43 años (2018), que reúne historias de amor atravesadas por la militancia política y la última dictadura militar; Juan Perón, ese hombre, junto a María Seoane, a los 46 años (2021), una biografía política sobre el tres veces presidente argentino; y Las primeras, a los 47 años (2022), dedicado a las mujeres que, a lo largo de la historia argentina, fueron pioneras en ocupar cargos y desempeñar profesiones hasta entonces reservadas a los hombres.

La «Biblioteca Marziotta» de punta a punta, todos sus libros.

Vida personal

María Gisela Marziotta mantiene un perfil relativamente reservado respecto de su vida privada. Es madre de Rafael y Alfonsina, sobre quienes ha hablado en distintas entrevistas y publicaciones a lo largo de su carrera.

De acuerdo con una entrevista concedida por María Gisela Marziotta en enero de 2024, su hijo Rafael tenía entonces 13 años y cursaba el primer año del nivel secundario, mientras que Alfonsina tenía 9 años y asistía a cuarto grado de la escuela primaria. De mantenerse esa referencia temporal, en la actualidad ambos tendrían aproximadamente 15 y 11 años, respectivamente.

La documentación periodística de acceso público disponible permite sostener que Ramiro Cerezo, cantante de la banda Pier, es el padre de Rafael y Alfonsina, hijos de María Gisela Marziotta. Esa conclusión surge de declaraciones formuladas por ambos en distintos momentos y publicadas por medios nacionales.

Ramiro Cerezo, el cantante de Pier, y padre de dos hijos junto a Gisela Marziotta

En una entrevista concedida a Ciudad Magazine en 2014, la propia Gisela Marziotta se refirió a Ramiro Cerezo en los siguientes términos: «Es el papá de Rafael y de la bebé. Es el papá de mis hijos». La declaración fue realizada en el marco de una nota sobre su vida personal y familiar. Fuente: Ciudad Magazine, «Osado lance público de Pablo Rago a Gisela Marziotta, embarazada» (2014).

A esa referencia se suma una entrevista publicada por La Nación el 7 de julio de 2025, en la que Ramiro Cerezo habló de su familia y definió a Marziotta como «la madre de mis hijos». En la misma nota, el artículo identifica a Rafael y Alfonsina como hijos de la pareja surgida de esa relación. Fuente: La Nación, «Ramiro Cerezo: las adicciones, su tarea social con Margarita Barrientos y la vigencia de Pier», 7 de julio de 2025.

En consecuencia, la información pública actualmente disponible no permite sostener una conclusión distinta. Si bien siempre puede existir información privada que no haya trascendido, no se encontraron documentos, entrevistas ni registros periodísticos confiables que contradigan esas manifestaciones realizadas por los propios protagonistas. Desde un criterio periodístico, las declaraciones coincidentes de Marziotta y Cerezo, publicadas por medios de alcance nacional, constituyen la evidencia pública más sólida sobre ese aspecto de su vida personal.

El rock presente en la vida de Gisela Marziotta a través de su amor con Ramiro Cerezo de Pier. Tuvieron dos hijos.

Durante su primer embarazo escribió Nueve meses sin censura, una obra en la que abordó la maternidad desde una perspectiva contemporánea. Además, ha manifestado públicamente ser simpatizante del Club Atlético Boca Juniors.

El ingreso a la política: Primera candidatura en 2017

Aunque en distintas entrevistas señaló que desde su juventud tuvo interés por la política e incluso militó en la Unión Cívica Radical durante la década de 1990, su participación electoral comenzó varios años después, ya vinculada al peronismo.

En las elecciones legislativas de 2017, cuando integró la lista de Unidad Porteña, encabezada por Daniel Filmus, como quinta candidata a diputada nacional Gisela Marziotta se adentró a la política y no le fue mal. Aunque su paso por el Congreso, no dejó marcas ni huellas.

Su debut como candidata se produjo en las elecciones legislativas de 2017, cuando integró la lista de Unidad Porteña, encabezada por Daniel Filmus, como quinta candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La lista no obtuvo la cantidad de bancas necesarias para que pudiera ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación, por lo que continuó desarrollando su actividad periodística y de comunicación.

Candidata a vicejefa de Gobierno en 2019

En las elecciones de 2019 alcanzó una mayor visibilidad política al integrar la fórmula del Frente de Todos como candidata a vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acompañando al dirigente deportivo Matías Lammens.

Con Matías Lammens produciendo una foto de campaña sobre un subte. El territorio porteño, donde mejor se mueve Gisela Marziotta. Ituzaingó es un lugar de descanso.

La fórmula obtuvo alrededor del 35 % de los votos, aunque fue derrotada en primera vuelta por Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, quienes lograron la reelección. Desde esa campaña quedó identificada con el espacio político que posteriormente adoptó el nombre de Unión por la Patria.

Su llegada al Congreso en 2020

Tras la designación de Daniel Filmus como secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Gobierno nacional, el dirigente presentó su renuncia a la banca de diputado nacional.

Como siguiente candidata de la lista, María Gisela Marziotta asumió el 29 de enero de 2020 como diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, completando el mandato iniciado tras las elecciones de 2019.

Fueron ocho años de diputada opositora, lo que no la ayudó. De ahí quizás después de siete años, un buen descanso diario luego de una jornada laboral en el Club de Campo Los Pingüinos.

Trabajo legislativo

Durante su paso por la Cámara de Diputados de la Nación integró distintas comisiones parlamentarias. Entre ellas se encuentran: 1) Educación, donde se desempeñó como vicepresidenta; 2) Comunicaciones e Informática; 3) Libertad de Expresión; 4) Seguridad Interior; 5) Discapacidad; 6) Mercosur; y 7) Personas Mayores.

Entre las iniciativas que promovió se destacan proyectos relacionados con: 1) los derechos de las mujeres; 2) la prevención de la violencia de género; 3) la comunicación; 4) la educación; 5) el acceso a derechos sociales; y 6) distintas reformas previsionales, entre ellas una propuesta para reducir los regímenes de jubilaciones de privilegio.

Llegó a postularse como vicejefa de Gobierno por el Frente de Todos, junto a Matías Lammens.

Reelección en 2021

En las elecciones legislativas de 2021 volvió a integrar una lista para la Cámara de Diputados de la Nación, esta vez como segunda candidata detrás de Leandro Santoro por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La lista obtuvo los votos suficientes para que renovara su banca y continuara desempeñándose como diputada nacional dentro del bloque del Frente de Todos, posteriormente denominado Unión por la Patria.

Gisela Marziotta en la Cámara de Diputados de la Nación donde cumplió dos mandatos.

Actividad reciente

Además de su actividad parlamentaria, María Gisela Marziotta continuó vinculada al ámbito de la comunicación. Según la información publicada por Planeta de Libros, coordina el Observatorio Gente en Movimiento y cumple funciones ejecutivas en las radios del Grupo Octubre.

Marziotta ahora coordina el Observatorio Gente en Movimiento, un ámbito dedicado a la elaboración de estudios y encuestas sobre temas sociales y urbanos, especialmente de la Ciudad de Buenos Aires. Esa información figura en sus biografías públicas, aunque el Observatorio no cuenta con un sitio institucional que detalle oficialmente su estructura o metodología.

Tiene como objetivo visibilizar datos sobre el impacto de crisis socioeconómicas, carencias urbanas (espacios verdes) y sensaciones de inseguridad para complementar las estadísticas públicas que de paso entrega a los medios porteños para su publicación.

Gisela Marziotta, la Chica 10, que alterna sus estudios sociológicos desde el Observatorio con su cargo de Direcgtor a de Medios del Grupo Octubre

Perfil político

Gisela Marziotta se define públicamente como peronista y se identifica con posiciones vinculadas al progresismo dentro de Unión por la Patria. A lo largo de su actividad legislativa y política concentró gran parte de su agenda en iniciativas relacionadas con la igualdad de género, la educación pública, la comunicación, los derechos sociales y el fortalecimiento del Estado.

Cuando no, descancansa en el Club de Campo Los Pingüinos.

Marziotta y la actualidad

Actualmente, descansa en el Club de Campo Los Pingüinos, pero desarrolla su actividad profesional como directora de medios del Grupo Octubre donde continúa vinculada a la conducción y coordinación de sus principales emisoras radiales, entre ellas AM 750, Aspen 102.3, Mucha Radio 94.7 y Blackie FM 89.1.

En el plano político, Marziotta mantiene una activa participación dentro del Partido Justicialista, pese a que su mandato como diputada nacional concluyó en diciembre de 2025. En junio de 2026 encabezó un plenario del espacio Peronismo por la Provincia en Bahía Blanca, junto a dirigentes y gremialistas cercanos a Víctor Santa María, desde donde impulsó el debate sobre la reorganización del peronismo.

Además de su actividad política y en los medios de comunicación, Gisela Marziotta continúa desempeñándose como escritora y columnista. Publica artículos de opinión y análisis, principalmente en Caras y Caretas, medio integrante del Grupo Octubre, al tiempo que mantiene vigente su producción editorial como autora de diversos libros.

Su última actividad, fue en Bahía Blanca, su lugar de nacimiento, y sede del segundo plenario de Peronismo por la Provincia, espacio impulsado por Víctor Santa María y referenciado por Gisela Marziotta. Participaron dirigentes, militantes y gremialistas bonaerenses con el objetivo de debatir la reorganización del peronismo y el escenario político nacional.

Durante el encuentro hubo fuertes críticas al gobierno de Javier Milei, un reclamo por la libertad de Cristina Fernández de Kirchner y un llamado a fortalecer la organización territorial. Marziotta sostuvo que el peronismo debe prepararse para «contener a la sociedad» y gobernar sin improvisaciones, mientras que el documento final convocó a reconstruir mayorías políticas y confirmó un nuevo plenario para el 22 de agosto en Mar del Plata.

Por su parte, Victor Santa María trata de darle lugar a su nuevo espcio Peronismo por Buenos Aires. El 30 de mayo de 2026 realizó su primer plenario provincial en Junín. Durante el encuentro, Santa María afirmó que el objetivo es impulsar la libertad de Cristina Fernández de Kirchner para que pueda competir electoralmente contra Javier Milei en 2027, y convocó a reorganizar al peronismo bonaerense.

Gisela Marziotta, una de las principales referentes del espacio, cuestionó la situación judicial de Cristina Kirchner y criticó las políticas del Gobierno nacional, al sostener que el peronismo tiene la responsabilidad de ofrecer una alternativa política frente al actual escenario. El plenario reunió a dirigentes y militantes de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.