Vuelve el EcoCanje a Ituzaingó: cómo participar y llevarse un árbol para plantar en la vereda

El Municipio de Ituzaingó realizará una nueva jornada de EcoCanje el próximo 15 de agosto en la Plaza Atahualpa. Los vecinos podrán entregar materiales reciclables limpios y secos a cambio de un árbol para plantar, en una iniciativa que busca promover el reciclado, la economía circular y la forestación del distrito.

Acá te dejamos un breve paseito por Parque Leloir, la zona más verde de Ituzaingó. È una bellezza, dirían en la Inmboliria Tavella ✅​✅​✅​👇​:

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El regreso del EcoCanje representa una nueva oportunidad para que los vecinos de Ituzaingó colaboren con el cuidado del ambiente mediante una acción sencilla pero de gran impacto. La actividad se desarrollará el sábado 15 de agosto, desde las 11:00, en la Plaza Atahualpa, ubicada en la intersección de Avenida Ratti y Castelar, uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad.

El verde que tiene Ituzaingó no es casualidad, son años de políticas de gobierno a favor de un municipio más sano

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¿Cómo funciona el EcoCanje en Ituzaingó?

La propuesta consiste en que los vecinos acerquen materiales reciclables, siempre limpios y secos, para que puedan ser incorporados nuevamente al circuito productivo mediante procesos de reciclado y economía circular. Como reconocimiento por su participación, cada persona recibirá un árbol para plantar en la vereda o en un espacio adecuado.

Con esta iniciativa, el Municipio busca disminuir la cantidad de residuos que terminan en los rellenos sanitarios y, al mismo tiempo, incrementar el arbolado urbano, una medida que contribuye a mejorar la calidad del aire, generar más sombra durante el verano y embellecer los barrios de Ituzaingó.

Existe un voluntariado para manejar los residuos reciclabes limpios al que podés sumarte

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¿Qué materiales reciclables se pueden llevar?

Durante la jornada se recibirán distintos residuos reciclables de uso cotidiano. Entre ellos se encuentran: 1) Papel; 2) cartón; 3) botellas y frascos de vidrio; 4) metales; y 5) plásticos de distintos tipos.

Desde la organización recordaron que todos los materiales deben presentarse limpios y secos, condición indispensable para facilitar su posterior tratamiento y reciclado.

Una vez que presentas tus residuos reciclables limpios y secos, directo a buscar tu árbol o planta

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Una propuesta que impulsa la economía circular

El EcoCanje forma parte de las políticas ambientales que promueven un modelo de desarrollo sustentable basado en la reutilización de materiales. En lugar de convertirse en residuos, los elementos recuperados vuelven a formar parte del proceso productivo, reduciendo el impacto ambiental y favoreciendo un uso más eficiente de los recursos.

Al mismo tiempo, la entrega de árboles incentiva la participación vecinal en la forestación del distrito, fortaleciendo los espacios verdes y mejorando el entorno urbano para las futuras generaciones.

Según la estación, hay variedad para elegir

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Inscripción previa y cupos limitados

Desde el Municipio informaron que la participación tendrá cupos limitados, por lo que será obligatorio realizar una inscripción previa para garantizar la organización del evento y la disponibilidad de árboles.

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción que será difundido a través de las redes sociales oficiales del Municipio. Una vez confirmada la inscripción, podrán acercarse el 15 de agosto a la Plaza Atahualpa con sus materiales reciclables y participar de una jornada que combina compromiso ambiental, reciclaje y más espacios verdes para Ituzaingó.

Acá otro recorrido por la senada peatonal de Parque Leloir. Mirá el video que no vas a arrepentir. ✅​✅​✅​👇​:

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