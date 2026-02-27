Las Mayólicas de Haedo y Castelar

Mayólicas, de dónde provienen. Es fácil la respuesta. Hay postales que parecen detenidas en el tiempo: bancos revestidos de azulejos brillantes, macetas con flores que desbordan color y mosaicos que dibujan formas geométricas bajo el sol. Seguramente alguna vez te sentaste en uno de esos bancos sin saber que forman parte de una tradición centenaria. Pero, ¿conocés el origen de ese estilo tan particular que embellece rincones de Morón?

Durante la primera mitad del siglo XX, distintos espacios públicos del distrito fueron intervenidos con el estilo conocido como “Patio Andaluz”.

La Casona en la que vivió Manuel Fresco y la Plazoleta en la rotonda que tiene mayólicas hermosas

Esta corriente ornamental, nacida en el sur de España, combina herencias romanas y árabes: azulejos esmaltados —las clásicas mayólicas—, fuentes o mástiles centrales, escalinatas y bancos revestidos con cerámicas coloridas. No eran simples plazas: eran escenarios pensados para el encuentro social, la conversación y el descanso al aire libre, replicando el espíritu de los patios españoles.

En Haedo, este pequeño tesoro urbano se encuentra en la intersección de Llavallol y Caseros, justo frente a la histórica Casona de Manuel Fresco.

La foto original de los dos niños en uno de los asientos del Patio Andaluz de Haedo Norte

La plazoleta fue construida a mediados de la década de 1930, aprovechando una fracción de terreno sobrante para crear una rotonda que, con el tiempo, se convirtió en un punto emblemático del barrio. Sus bancos revestidos en cerámica, las formas curvas y los detalles ornamentales reflejan esa impronta andaluza que transforma un simple espacio de paso en un lugar de identidad y memoria colectiva.

Dos niños pasan en la Plazoleta frente a la Casona de Manuel Fresco en Haedo Norte sobre los asientos del Patio Andaluz (Foto Coloreada)

Castelar: El Patio Andaluz de la Plaza de los Españoles

El terreno fue donado por vecinos en 1936, un gesto que marcó el compromiso comunitario con la creación de un espacio público propio. Sin embargo, la plaza fue inaugurada oficialmente en junio de 1951. En su centro se destaca el patio andaluz, con escalinatas que conducen a un mástil y los tradicionales bancos decorados con mayólicas. Allí, generaciones de vecinos se reunieron para charlar, celebrar fechas patrias o simplemente disfrutar de la sombra en verano.

La foto original de la niña posando en la Plaza de los Españoles de Castelar Norte

Una niña posa en lo que fue y es el Patrio Andaluz en el Centro de la Plaza de los Españoles (Foto Coloreada)

Más que un detalle estético, estos patios son testimonio de una época en la que el espacio público se pensaba como lugar de encuentro y construcción de comunidad. Cada azulejo cuenta una historia: la de los inmigrantes españoles que trajeron su tradición, la de los vecinos que donaron tierras, la de las familias que eligieron esos bancos como escenario de fotos y recuerdos.

La foto original, de la niña, en la Plaza de Los Españoles de Castelar Norte

La misma niña, al parecer más tímida, en el Patio Andaluz de la Plaza de Los Españoles en Castelar Norte

El origen de las mayólicas y su llegada a la Argentina

Las mayólicas tienen raíces en la cerámica islámica medieval. Fueron los artesanos árabes quienes desarrollaron la técnica del esmalte blanco opaco a base de estaño sobre piezas de arcilla cocida. Sobre esa superficie se pintaban motivos geométricos y vegetales con óxidos metálicos que, tras una segunda cocción, adquirían brillo y resistencia.

El término proviene de Mallorca, isla clave en las rutas comerciales del Mediterráneo. Desde allí, la técnica se expandió por la península ibérica y alcanzó gran desarrollo en Andalucía, donde los azulejos se integraron plenamente a la arquitectura de patios y plazas.

A la Argentina llegaron en distintas etapas. Durante el período colonial existieron algunas piezas importadas, pero el gran impulso se produjo con la inmigración española e italiana de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Muchos inmigrantes trajeron no solo objetos, sino también saberes y modelos decorativos que luego se incorporaron a edificios públicos, viviendas y plazas del conurbano bonaerense.

Entre las décadas de 1910 y 1940, el auge del estilo neocolonial favoreció la instalación de patios andaluces en distintos municipios. Las mayólicas dejaron de ser un lujo importado y pasaron a formar parte del paisaje urbano local.

Mayólicas y Malvones, españolísima decoración que heredamos con la inmigración

Un patrimonio que sigue vivo

Hoy, los patios andaluces de Haedo y Castelar no son solo piezas ornamentales. Son parte del patrimonio cultural de Morón. Representan una época en la que el diseño urbano apostaba a generar espacios de encuentro, donde la estética y la vida comunitaria iban de la mano.

En tiempos donde la modernización suele borrar huellas del pasado, estos rincones con mayólicas brillantes bajo el sol siguen recordando la historia compartida entre España y la Argentina, y el rol de los vecinos en la construcción de identidad barrial.

¿Tenés alguna foto familiar en el Patio Andaluz de Castelar o en la plazoleta de Haedo? Compartir esas imágenes es también una forma de preservar la memoria colectiva de estos espacios que, más que plazas, son verdaderos símbolos de pertenencia.