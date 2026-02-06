¿Se levantó el paro de colectivos o sigue? Pese al acuerdo salarial alcanzado por la UTA a nivel nacional, la falta de acreditación de sueldos y viáticos mantiene paralizadas a más de 20 líneas en el AMBA. Mientras algunas empresas comenzaron a normalizar el servicio, en el Sur y el Norte los choferes advierten que no saldrán a la calle hasta que el dinero aparezca en sus cuentas, por lo cual sigue el paro de las empresas del sur y norte como MOQSA (Micro Ómnibus Quilmes Sociedad Anónima) y MOGSM (Micro Ómnibus General San Martín (S.A.C.I.).

Hubo dos noticias importantes hoy que se mezclan. La respuesta corta es: se levantó el paro general nacional que amenazaba la UTA, pero sigue el paro de las empresas del sur y norte (como MOQSA y MOGSM).

El paro nacional que NO se hace

Hubo un acuerdo salarial general entre la UTA (el gremio nacional) y las cámaras empresarias. Por eso, el servicio funciona con normalidad en la gran mayoría de las líneas del país y la Ciudad. Si escuchaste que «no hay paro», se referían a este conflicto grande que se destrabó.

Estado de las líneas al momento:

Empresa 216 (166, 236, 634, 504): Reportan que cerca del mediodía empezaron a normalizar porque la empresa depositó. Si estás en Morón o Merlo, es probable que ya veas algunas unidades circulando.

MOQSA (159, 219, 300, 372, etc.): Al cierre de la tarde, mantenían la medida . Los delegados dicen que no vuelven hasta que «el último empleado» vea el sueldo acreditado.

Continúan de paro por el mismo motivo salarial. Línea 148 (El Nuevo Halcón): Sigue de paro y es el conflicto más largo (vienen de hace días).

El paro que sigue

A diferencia del anterior, este es un conflicto puntual por falta de pago de sueldos. Los choferes de ciertas empresas no cobraron y, por ley, iniciaron una «abstención de tareas» hasta que aparezca la plata en sus cuentas.

Resumen: Si la línea que buscás es de la Empresa 216, ya debería estar funcionando o normalizándose. Si es la 159 o alguna de Quilmes/Varela, lo más probable es que sigas sin servicio.

Líneas que no funcionan

MOQSA: 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619.

333, 407, 437 y 707. San Juan Bautista: 383, 500, 503, 506, 507, 508, 509, 511, 512 y 513.

Detalles importantes

Motivo: Reclamo por salarios impagos. Los delegados informaron que la medida es «hasta nuevo aviso» o hasta que se deposite la totalidad de lo adeudado.+1

Te recomiendo chequear aplicaciones de transporte o redes sociales de las empresas antes de salir, ya que el servicio podría normalizarse si se confirman los depósitos.

La Empresa Línea 216 S.A.T., una de las más importantes de la zona Oeste (con base en Morón), opera actualmente un total de 9 líneas de colectivos.

Aunque el nombre de la empresa es «Línea 216», curiosamente no operan una línea con ese número (la antigua 216 pasó a ser la actual 166).

Listado de las 9 líneas:

Línea 166 (Une Palermo/Ciudad Universitaria con Morón/Libertad). Línea 236 (Recorridos por Morón, Merlo, Pontevedra, González Catán). Línea 269 (Une Morón con Moreno y San Miguel). Línea 395 (Recorridos por Morón, Castelar e Ituzaingó). Línea 441 (Une Morón con San Alberto y Villa Udaondo). Línea 443 (Recorridos por Morón y zonas de Ituzaingó/Castelar). Línea 634 (Línea municipal de Morón). Línea 504 (Merlo) (Línea municipal de Merlo). Línea 504 (Ituzaingó) (Línea municipal de Ituzaingó).

Dato clave para hoy:

Como te mencionaba antes, esta empresa estuvo en el ojo de la tormenta hoy porque varias de estas líneas (especialmente la 166, 236, 634 y las 504) empezaron el día con paro. Por suerte, fueron de las primeras en empezar a normalizar pasado el mediodía cuando se acreditaron los pagos.