Apareció Gabriel López, el joven vecino que desapareció el sábado. El joven era buscado principalmente en las zonas de Ituzaingó, Merlo y Bella Vista.

Situación: Se había informado que Gabriel padece esquizofrenia y se encontraba desorientado, ya que no contaba con su medicación, documentos ni dinero al momento de su desaparición.

Última vez visto: Vestía una campera negra, bermuda oscura y zapatillas blancas.

La familia feliz, obviamente, y el joven ya fue revisado por un equipo médico y suministrada la medicación necesaria.

La familia no quiso dar más detalles y por prudencia, aceptamos la intimidad con que quieren tratar el caso.

Lo mportante esta hecho: Gabriel López apareció y esta sano.

¿Qué hacer cuando una persona desaparece?

Mantener la calma es vital para actuar con rapidez y eficacia. En la mayoría de los países, no es necesario esperar 24 o 48 horas para denunciar; las primeras horas son las más críticas.

Acciones Inmediatas (Primeras 3 horas)

Llamar a las autoridades: Acude a la comisaría más cercana o llama a los números de emergencia (como el 911). Si te dicen que debes esperar, insiste: la búsqueda debe ser inmediata, especialmente si se trata de menores de edad o personas vulnerables. Contactar al círculo cercano: Llama a amigos, familiares, compañeros de trabajo o escuela. Pregunta cuándo fue la última vez que lo/a vieron y qué ropa llevaba. Revisar hospitales y centros de detención: Llama a los servicios de salud y a la policía para descartar accidentes o detenciones administrativas. Verificar redes sociales: Revisa si la persona tuvo actividad reciente o si dejó algún mensaje en sus perfiles.

Información que debes tener a mano

Para que la policía pueda trabajar, necesitarás proporcionar lo siguiente:

Fotografía reciente: La más clara y actual que tengas.

Descripción física: Estatura, color de ojos, cabello y señas particulares (tatuajes, cicatrices, lunares).

Vestimenta: Qué ropa y accesorios (mochila, reloj, lentes) llevaba la última vez.

Datos médicos: Si padece alguna enfermedad, si necesita medicación urgente o si tiene alguna discapacidad.

Última ubicación: El punto exacto y la hora donde se le vio por última vez.

Difusión y Seguimiento

Pide el número de caso: Asegúrate de tener el contacto del oficial o fiscal a cargo de la investigación.

Crea un cartel de búsqueda: Incluye la foto, la descripción y un número de teléfono de contacto (preferiblemente el de la policía para evitar extorsiones).

Usa las redes sociales: Difunde la imagen de manera masiva, pero ten cuidado con llamadas sospechosas de personas que intenten aprovecharse del dolor.

Solicita cámaras de seguridad: Si desapareció cerca de un comercio o zona con cámaras, pide a los dueños que resguarden las grabaciones antes de que se borren.

Notas de seguridad importantes

Cuidado con las estafas: Lamentablemente, hay personas que llaman pidiendo dinero a cambio de información falsa. Siempre canaliza la información confirmada a través de las autoridades.