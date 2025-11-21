¿Cuándo abre en Hurlingham el autoservicio más económico?

¿Cuándo abre en Villa Tesei, Hurlingham, el autoservicio más económico? Este segundo local también se llamará «Luisito» y se trata de un conocido autoservicio de frutas y verduras con presencia en otros puntos del conurbano que se caracteriza por sus precios bajos.
Será el 9 de Diciembre de 2025 y abrirá sus puertas esta nueva sucursal en Avenida Gobernador Vergara 2368, Villa Tesei.
«Calidad y precios insuperables«, aseguró su dueño a este medio.
Actualmente tiene otros dos locales. Uno en 9 de Julio 144 esquina Rivadavia, Morón Centro, y otro sobre la avenida San Martin 2779, Caseros, Tres de Febrero.
Y aceptan todas las Tarjetas Débito y Crédito, Cuenta DNI y Mercado Pago.
Hoy en día, algunos de los precios con los que abrirá «Luisito Villa Tesei» son:
- Cebolla 1 Kilo: $ 200
- Zanahoria 1 Kilo: $200
- Maple de Huevos: $ 3.800
- Banana Brasil 1 Kilo: $1.500
- Pan Lactal de Mesa por Dos Unidades: $ 1.500
- Rucula por Paquete: $ 100
- Espinaca por Paquete: $ 400