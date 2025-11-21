EconomíaHurlinghamNoticias destacadas

¿Cuándo abre en Hurlingham el autoservicio más económico?

Por Andres Llinares

Publicación

¿Cuándo abre en Villa Tesei, Hurlingham, el autoservicio más económico? Este segundo local también se llamará «Luisito» y se trata de un conocido autoservicio de frutas y verduras con presencia en otros puntos del conurbano que se caracteriza por sus precios bajos.

Será el 9 de Diciembre de 2025 y abrirá sus puertas esta nueva sucursal en Avenida Gobernador Vergara 2368, Villa Tesei.

Autoservicio Luisito de Villa Tesei
Así será el autoservicio Luisito de Villa Tesei

«Calidad y precios insuperables«, aseguró su dueño a este medio.

Actualmente tiene otros dos locales. Uno en 9 de Julio 144 esquina Rivadavia, Morón Centro, y otro sobre la avenida San Martin 2779, Caseros, Tres de Febrero.

Y aceptan todas las Tarjetas Débito y Crédito, Cuenta DNI y Mercado Pago.

Podés conocer las novedades del local de Tres de Febrero y Morón haciendo Click Aquí.

El autoservicio Luisito de Villa Tesei, Hurlingham, tendrá los mismos buenos precios que Morón y Tres de Febrero

Hoy en día, algunos de los precios con los que abrirá «Luisito Villa Tesei» son:

  • Cebolla 1 Kilo: $ 200
  • Zanahoria 1 Kilo: $200
  • Maple de Huevos: $ 3.800
  • Banana Brasil 1 Kilo: $1.500
  • Pan Lactal de Mesa por Dos Unidades: $ 1.500
  • Rucula por Paquete: $ 100
  • Espinaca por Paquete: $ 400
Autoservicio Luisito de Tres de Febrero, Morón y Villa Tesei
Autoservicio Luisito de Tres de Febrero, Morón y Villa Tesei

