El Hospital Posadas realizó una cirugía fetal compleja

Cirugía fetal de alta complejidad en el Hospital Posadas

El Hospital Posadas volvió a marcar un precedente en materia de cirugía fetal de alta complejidad, tras realizar una nueva intervención en un embarazo gemelar monocorial.

La paciente, oriunda de Rosario, viajó especialmente al Posadas para acceder a este procedimiento de alta especialización. Una vez completada la cirugía, regresó a su ciudad para continuar el seguimiento con su equipo local, acompañado de manera remota por los profesionales del área de Medicina Fetal del hospital nacional.

La intervención realizada fue una fotocoagulación láser placentaria por fetoscopia y se trata de una técnica mínimamente invasiva indicada en embarazos con placenta compartida cuando se presentan complicaciones graves, como el Síndrome de Transfusión Feto-Fetal o la restricción de crecimiento selectivo.

El objetivo es sellar las conexiones vasculares anómalas entre los fetos, restablecer el equilibrio hemodinámico y mejorar el pronóstico de ambos.

“A 48 horas de la cirugía, los controles posoperatorios mostraron signos iniciales de recuperación en ambos fetos, con parámetros doppler normalizados y mejoras en los indicadores de crecimiento y función urinaria, datos alentadores dentro del proceso de evaluación temprana”, explicó el Dr. Marcelo Vega Sayago, especialista del Área de Medicina Fetal y coordinador del equipo de Cirugía Fetal del Servicio de Obstetricia del Hospital Posadas. También destacó que este tipo de intervenciones evidencia la importancia del tratamiento oportuno y del trabajo conjunto entre equipos médicos de distintas provincias.

La cirugía fetal con láser exige un alto nivel de entrenamiento, equipamiento específico y un equipo interdisciplinario preparado para resolver situaciones críticas. El Hospital Posadas es uno de los pocos centros del sistema público que realiza sistemáticamente este tipo de procedimientos y recibe derivaciones de todo el país, garantizando el acceso equitativo a tecnologías de alta complejidad.