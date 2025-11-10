Turismo bonaerense: Fiesta de la empanada, peñas y más

Turismo bonaerense: La Semana de la Tradición se vive con fiestas en toda la Provincia

En la Semana de la Tradición en Buenos Aires, las propuestas de Turismo bonaerense llegan con una agenda repleta de actividades que combinan música, danza, gastronomía y deportes en toda la provincia de Buenos Aires. Desde San Antonio de Areco hasta Chivilcoy, los municipios celebran las raíces criollas con festivales, ferias y eventos que mantienen viva la historia del campo argentino.

Fiestas populares en toda la provincia

San Antonio de Areco encabeza la grilla con la 86° Fiesta Nacional de la Tradición, del viernes 14 al domingo 16, en el Parque Criollo. Habrá fogones, destrezas criollas, comidas típicas y un gran desfile de la tradición en la Plaza Ruiz de Arellano.

Sabores y tradiciones en los pueblos turísticos

Saldungaray (Tornquist) ofrecerá la 5° Fiesta de la Tradición, el 15 y 16, con desfile a caballo, asadores y música en vivo.

Eventos culturales y deportivos

En Mar del Plata , se desarrolla el 40° Festival Internacional de Cine, hasta el 16 de noviembre.

, se desarrolla el 40° Festival Internacional de Cine, hasta el 16 de noviembre. En Lezama , se realizará la Cabalgata por los Caminos de Cobo, una experiencia gratuita con acampe y música campera, el 15 y 16.

, se realizará la Cabalgata por los Caminos de Cobo, una experiencia gratuita con acampe y música campera, el 15 y 16. En Tandil, el sábado 15 a las 18:00, se correrá la clásica Tandilia 2025, con 11 kilómetros de recorrido.

Para conocer más sobre los eventos y sus horarios, los interesados pueden hacer Click Aquí.