Un tren fantasma llega al Museo Ferroviario para celebrar Halloween en Buenos Aires

Tren fantasma en el Museo Ferroviario: una experiencia única de Halloween en Buenos Aires

El Museo Nacional Ferroviario de Buenos Aires se prepara para una experiencia fuera de lo común: el tren fantasma, una propuesta que combina historia, misterio y diversión para celebrar Halloween en Buenos Aires. Desde el jueves 31 de octubre hasta el sábado 2 de noviembre, los visitantes podrán recorrer los vagones históricos del museo, participar en actividades temáticas y disfrutar de una noche donde el terror se mezcla con la cultura.

El evento se desarrollará en el Museo Ferroviario de Retiro (Av. del Libertador 405) y abrirá sus puertas en distintos horarios: el jueves de 16 a 21 h, el viernes de 14 a 21 h y el sábado de 14 a 20 h. Durante esas jornadas, los visitntes se encontrarán con brujas, fantasmas, apariciones y personajes de otras épocas que habitan los vagones del tren, además de un patio gastronómico con propuestas para todos los gustos.

También se ofrecerán lecturas de cartas de tarot, proyecciones de cine de terror, talleres para crear sus propios amuletos, espacios de maquillaje artístico y una feria de emprendedores acompañada por un DJ en vivo que pondrá la banda sonora de esta noche encantada. Por otra parte se recrearán escenas icónicas del cine de terror.

El Museo Ferroviario, que conserva locomotoras de vapor, relojes, uniformes y el coche presidencial que transportó al papa Juan Pablo II en 1982, se convierte por tres noches en el escenario perfecto para vivir una celebración de Halloween cargada de historia y misterio.

Las entradas se consiguen directamente en la boletería del museo el mismo día del evento. Tienen un valor de $2500 para residentes argentinos y $5000 para extranjeros. Menores de 6 años, jubilados, empleados ferroviarios y personas con discapacidad (con CUD) ingresan sin cargo.