Un delincuente baleado en la cabeza en Morón

Por Andres Llinares

El delincuente fue baleado por un tirador anónimo durante el robo de una moto.

El delincuente fue baleado no falleció. Todo comenzó a las 19:00 horas de ayer, jueves 2 de octubre de 2025. El robo tuvo lugar en la localidad de Villa Sarmiento, Municipio de Morón, cuando un joven delincuente fue baleado en la cabeza mientras intentaba robar una moto. El hecho ocurrió en la intersección de Hilario Ballesteros y Ambrosio Crámer, a metros de la Autopista del Oeste a la altura Hospital Posadas, en la localidad de Villa Sarmiento.

Según informaron fuentes policiales, al sospechoso identificado como Enzo Galarza y domiciliado en el barrio Carlos Gardel se lo encontró tendido en la calle en estado crítico con una herida sangrante en la cabeza y una réplica de un arma de fuego en la cintura. Paradójicamente, al tener signos vitales lo trasladaron en ambulancia al Hospital Posadas.

Según los vecinos, se movilizaba junto a sus cómplices en un Peugeot 208 blanco que luego se determinó que había sido robado en Tres de Febrero. Desde el Peugeot 208 abordaron a un hombre de 34 años, identificado como N.S. y vecino de Ramos Mejía, La Matanza, a quien le sustrajeron la motocicleta Yamaha FZ16 Negra.

Una vez sobre la moto robada, el Peugeot 208 salió arando del lugar y unos metros después Enzo Galarza cayó contra el asfalto.

El ladrón cayó desplomado tras recibir un disparo en la cabeza. Hasta el momento no se logró determinar de dónde provino el disparo.

Ocurrió ayer a las 19.00 horas. La víctima del robo estaba realizando una entrega en Hilario Ballesteros al 1100, justo en la esquina Ambrosio Cramer, cuando los ladrones lo atacaron. Alertó del robo el motociclista y se fue corriendo. Fue entonces que los delincuentes efectuaron disparos al aire y se dividieron. Dos se fueron en el auto y otros dos quedaron en el lugar junto a la moto. Al intentar llevársela, uno de ellos se desplomó en medio de la calle, mientras que el otro escapó en la moto robada.

