Vecinos piden limpieza de Tres Fronteras

Es justo el límite en qué se tocan Morón, Tres de Febrero y Hurlingham. Lo vecinos lo utilizan como zona de descarga de residuos. El resto pide limpieza. La Fuerza Aérea no quieren que se ilumine por la cercanía de la Base Aérea.

Nueve años atrás, la situación era similar. Anticipos recorrió la zona y ya en ese entonces documentamos que fue olvidada. El problema es anterior. Hablamos de cuando pudimos documentar el caso.

Se trata del despoblado cruce del Camino de Cintura y la ruta 201 que está inscripto en Morón y Tres de Febrero y tiene a Hurlingham sólo como límite. Cuidado con este dato que siempre llama a la confusión. De los tres municipios, Hurlingham es el más perjudicado ya usa esa camino mientras no puede intervenir. Sí los pueden hacer Morón y Tres de Febrero, el municipio en que ahora registra la mayor cantidad de residuos.

Así se encontraba a en 2016. Las imágenes a la vista.

Conocido como la Triple Frontera del Gran Buenos Aires, es un lugar históricamente despoblado en el que todos los días acumula basura porque hay gente que se acerca a tirar inclusive grandes objetos. Durante décadas hubo, también, un depósito judicial de autos abandonados en la calle de lado de Morón.

En los últimos años hubo varios proyectos para reconvertir el lugar pero ninguno prosperó y mantener la zona limpia es costoso.

Así se encuentran Tres Fronteras del Conurbano hoy

Entre Morón y Tres de Febrero plantearon hacer una senda de pavimento de 7.500 metros en la vereda del Colegio Militar y Ruta 4, y el sector que da a la salida del túnel de la calle Matienzo que además de mejorar notablemente la conexión del tránsito en la zona, también buscaba revalorizar el área.

Otra muestra del Estado de Tres Fronteras del Conurbano

En otras ocasiones se pensó instalar una planta de tratamiento de escombros de la CEAMSE, Postas Policiales y el último intento fue el de construir una alcaidía. Nada prosperó. La zona sigue despoblada y los residuos se acumulan.