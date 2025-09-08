Día de la Industria con empresarios de Morón

El encuentro se dio en el marco del Día de la Industria, y sirvió para que los empresarios de Morón puedan realizar un balance de lo trabajado en la primera parte del año y evaluar las políticas públicas implementadas desde el Estado local y provincial.

El Ejecutivo local presentó una iniciativa para promover el Programa de Incentivos Fiscales para la Promoción de la Producción, la Competitividad Industrial y el Empleo Local (SIPROCIEL).

El proyecto, busca fortalecer el sector productivo y empresarial del distrito, acompañar el desarrollo de las unidades de negocio ya instaladas en la comuna y fomentar la creación de empleo local.

De esta forma, los emprendimientos radicados en Morón podrán acceder a un crédito fiscal. Estos fondos podrán destinarse a capacitaciones de corto plazo vinculadas con la producción, asistencia técnica para la implementación de herramientas o tecnologías que mejoren la competitividad de la empresa, y a la contratación formal de trabajadores del distrito.