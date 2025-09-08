MorónNoticias destacadas

Día de la Industria con empresarios de Morón

El intendente Lucas Ghi se reunió con empresarios de Morón para acordar una agenda de trabajo en conjunto, fortalecer la producción y la generación de trabajo.

Por Aldana Farinelli

El encuentro se dio en el marco del Día de la Industria, y sirvió para que los empresarios de Morón puedan realizar un balance de lo trabajado en la primera parte del año y evaluar las políticas públicas implementadas desde el Estado local y provincial.

El Ejecutivo local presentó una iniciativa para promover el Programa de Incentivos Fiscales para la Promoción de la Producción, la Competitividad Industrial y el Empleo Local (SIPROCIEL).

El proyecto, busca fortalecer el sector productivo y empresarial del distrito, acompañar el desarrollo de las unidades de negocio ya instaladas en la comuna y fomentar la creación de empleo local.

De esta forma, los emprendimientos radicados en Morón podrán acceder a un crédito fiscal. Estos fondos podrán destinarse a capacitaciones de corto plazo vinculadas con la producción, asistencia técnica para la implementación de herramientas o tecnologías que mejoren la competitividad de la empresa, y a la contratación formal de trabajadores del distrito.

