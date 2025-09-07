Elecciones 07-09-2025: Ya festejan en La Bartolina

La falsa opción de un ajuste salvaje quedó demostrado que no aguanta más. En la Provincia de Buenos Aires se impone Fuerza Patria contra La Libertad Alianza. De pintar la provincia de violeta, del kirchnerismo Nunca Más, a una estrategia para no diluirse.

En tanto, el intendente Lucas Ghi junto a su hermano, José María Ghi, continúan en el Centro de Panaderos hasta poder confirmar los datos en base a la seriedad que los caracteriza. En tanto la militancia de Nuevo Encuentro se concentró en el histórico bar local que tienen en Rivadavia y French.

El último gobierno que perdió en la primera instancia fue el del Presidente Fernando de La Rúa en 2001.

Para tener una idea sobre la suerte del ajuste procaz del Gobierno Nacional, cerró en Moreno en donde salió Fuerza Patria 54% y La Libertad Avanza 24%. Treinta puntos de diferencia.

La Bartolina desbordada

Todos los errores y la indiferencia, la soberbia de bajar las jubilaciones y reprimir a los jubilados, hoy la gente se los cobró.

En Morón se estima que la diferencia ronda el 8%.