Doble Festejo: también en Panaderos

Lucas Ghi armó su bunker en el Centro de Panaderos. Desde ahí siguió los datos minuto a minuto y se alegró de saber que la Lista de Unidad ganó las elecciones.

Hay doble festejo porque parte de la Lista de Unidad está en La Bartolina. Hasta el momento, la diferencia es de 6 puntos contra 14 en toda la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria contra La Libertad Alianza. Una paliza para las fuerzas del cielo.

Pero en Morón hay que rever la gestión. No fue un triunfo cantado. Se ganó, sí. Sirve para mantener la institucionalidad, pero más tiene que servir para gobernar mejor. Será autocrítica a puertas cerradas la que se vendrá y seguro resultará algo bueno.

El luquismo festeja en el Centro de Panaderos

