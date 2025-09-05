Un cronista de Desayuno Americano sufrió una grave herida en la cabeza tras ser atacado con una botella en las inmediaciones del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza.

Video: Quién es el periodista agredido en el acto de Moreno. El periodista Cristian Mercatante resultó gravemente herido, lo que puso el foco en la seguridad de los trabajadores de prensa en eventos políticos. El suceso ocurrió en las inmediaciones del predio del Club Atlético Villa Ángela, Moreno, en un contexto de enfrentamientos entre manifestantes, el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Durante los altercados entre manifestantes, el periodista Cristian Mercatante, de 49 años, cronista para el programa Desayuno Americano de América TV, sufrió una grave herida en la cabeza tras recibir un botellazo. La segunda voz que escucha en el video es de Javier Marino, su camarógrafo, que insiste en llegar a una ambulancia.

El incidente tuvo lugar en el cierre de campaña y en la previa del discurso de Javier Milei. Mercatante fue atacado por un grupo de personas que estaban encapuchadas y que, según se informó, formaban parte de la comitiva oficialista. El incidente ocurrió mientras el periodista intentaba realizar una entrevista a estos individuos. Su intención era preguntarles si eran personal policial, ya que “la gente estaba enojada con ellos”.

“Me pegó una botella. Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados y voló una botella. Fui a preguntarles si eran personal policial porque la gente estaba enojada con ellos. No me contestaron, me di vuelta y sentí el golpe. No sé quién fue. No puedo echar culpas. Estoy bien”, dijo Mercatante.

Su trayectoria en los medios de comunicación se remonta a comienzos de los años 2000. Su inicio fue particular ya que participó del reality show El Bar. Tras un período complejo en su vida personal, retomó su camino profesional en 2013.

Ese año, se acercó a la productora Kuarzo en busca de una oportunidad laboral. Ingresó inicialmente como asistente de producción, con un contrato breve, pero logró consolidarse y formarse dentro del oficio. Con el tiempo, se convirtió en un integrante estable del equipo de la productora.

Desde su consolidación en el ámbito periodístico, Cristian Mercatante tuvo un paso por diferentes programas. Su vínculo más sólido y continuo fue con el reconocido conductor Guido Kaczka, con quien colaboró de manera ininterrumpida en diversos ciclos. Entre estos, se destaca su participación en Los 8 escalones.