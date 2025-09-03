MorónEleccionesNoticias destacadas

Los partidos que se presentan éste domingo en Morón

Por Andres Llinares

Publicación

Cristina-Morales-y-José-María-Ghi

Como todos saben, este domingo se eligen concejales, consejeros escolares y senadores provinciales. Morón tendrá boletas de dos cuerpos: una para concejales y consejeros escolares y la otra de senadores provinciales. En la polarización, los principales candidatos a senador provincial son: de Fuerza Patria, Gabriel Katopodis; y de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela.

En la foto: Cristina Morales (LLA) y José María Ghi (Fuerza Patria)

En esta podes enterarte cuántos son los partidos en Morón y tocando el nombre de cada Alianza te aparecen los candidatos a concejal y consejero escolar. En Morón, en total son 13 espacios entre los que podés elegir para votar.

PARTIDO LIBERTARIO
VALORES REPUBLICANOS
ALIANZA NUEVOS AIRES
ALIANZA POTENCIA
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD
ALIANZA FUERZA PATRIA
ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES
ALIANZA UNION LIBERAL
ALIANZA UNION Y LIBERTAD
MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA
PARTIDO POLITICA OBRERA
PARTIDO TIEMPO DE TODOS
¿Dónde Voto?

