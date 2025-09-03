Los partidos qué se presentan el domingo en Ituzaingó

Como todos saben, este domingo se eligen concejales, consejeros escolares y senadores provinciales. Ituzaingó tendrá boletas de dos cuerpos: una para concejales y consejeros escolares y la otra de senadores provinciales. En la polarización, los principales candidatos a senador provincial son: de Fuerza Patria, Gabriel Katopodis; y de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela.

En la foto: Hugo Fermín Equiza (LLA) y Juan Manuel Alvarez Luna (Fuerza Patria)

En esta podes enterarte cuántos son los partidos en Ituzaingó y tocando el nombre de cada Alianza te aparecen los candidatos a concejal y consejero escolar. En Ituzaingó, en total son 13 espacios entre los que podés elegir para votar.