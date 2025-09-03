EleccionesItuzaingóNoticias destacadas

Los partidos qué se presentan el domingo en Ituzaingó

Por Andres Llinares

Publicación

Hugo-Fermín-Equiza-y-Juan-Manuel-Alvarez-Luna

Como todos saben, este domingo se eligen concejales, consejeros escolares y senadores provinciales. Ituzaingó tendrá boletas de dos cuerpos: una para concejales y consejeros escolares y la otra de senadores provinciales. En la polarización, los principales candidatos a senador provincial son: de Fuerza Patria, Gabriel Katopodis; y de La Libertad Avanza, Diego Valenzuela.

En la foto: Hugo Fermín Equiza (LLA) y Juan Manuel Alvarez Luna (Fuerza Patria)

En esta podes enterarte cuántos son los partidos en Ituzaingó y tocando el nombre de cada Alianza te aparecen los candidatos a concejal y consejero escolar. En Ituzaingó, en total son 13 espacios entre los que podés elegir para votar.

VALORES REPUBLICANOS
ALIANZA NUEVOS AIRES
ALIANZA POTENCIA
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES – UNIDAD
ALIANZA FUERZA PATRIA
ALIANZA SOMOS BUENOS AIRES
ALIANZA UNION LIBERAL
ALIANZA UNION Y LIBERTAD
PARTIDO FRENTE PATRIOTA FEDERAL
PARTIDO POLITICA OBRERA
ENAMORATE ITUZAINGO
¿Dónde Voto?

Noticias relacionadas

Los partidos que se presentan el domingo en Hurlingham

Como todos saben, este domingo se eligen concejales, consejeros escolares y senadores provinciales. Morón tendrá boletas de dos cuerpos: una para concejales y consejeros...

Los partidos que se presentan éste domingo en Morón

Como todos saben, este domingo se eligen concejales, consejeros escolares y senadores provinciales. Morón tendrá boletas de dos cuerpos: una para concejales y consejeros...

Nuevas búsquedas laborales en Ituzaingó

El Municipio de Ituzaingó difundió nuevas búsquedas laborales en Ituzaingó con oportunidades en distintos sectores. Entre los puestos disponibles se encuentran personal doméstico, administrativo...

Armas para Todos, propone Selser y respalda a Milei

Ítalo Selser, nuevo referente de La Libertad Avanza (LLA) Morón a través de Valores Republicanos, propuso que los todos los ciudadanos de bien se...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img