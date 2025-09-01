Streaming del Conicet: Transmitirán una exploración paleontológica

Habrá un nuevo streaming del Conicet. Según anticiparon, en octubre volverán a transmitir en vivo, pero esta vez se tratará de una expedición paleontológica en Río Negro, a cargo del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (Lacev).

Durante tres semanas de octubre, científicos mostrarán al público cómo se buscan, extraen y estudian fósiles en la Patagonia mostrarán cómo se buscan, extraen y estudian fósiles en la Patagonia.

La transmisión mostrará la detección e identificación de restos fósiles hasta la logística cotidiana de una campaña en territorio inhóspito, así como el posterior traslado de los hallazgos al Museo Argentino de Ciencias Naturales.

La expedición del fondo del mar, comenzó el 23 de julio y se extendió hasta el 10 de agosto. Fue liderada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y apoyada por la fundación Schmidt Ocean Institute. Llegó hasta los 4000 metros de profundidad.

A su vez en el Museo de Ciencias Naturales se encuentran las siguientes exhibiciones: