Streaming del Conicet: Transmitirán una exploración paleontológica

Habrá un nuevo streaming del Conicet. Según anticiparon, en octubre volverán a transmitir en vivo, pero esta vez se tratará de una expedición paleontológica en Río Negro, a cargo del Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (Lacev).
Durante tres semanas de octubre, científicos mostrarán al público cómo se buscan, extraen y estudian fósiles en la Patagonia mostrarán cómo se buscan, extraen y estudian fósiles en la Patagonia.
La transmisión mostrará la detección e identificación de restos fósiles hasta la logística cotidiana de una campaña en territorio inhóspito, así como el posterior traslado de los hallazgos al Museo Argentino de Ciencias Naturales.
La expedición del fondo del mar, comenzó el 23 de julio y se extendió hasta el 10 de agosto. Fue liderada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y apoyada por la fundación Schmidt Ocean Institute. Llegó hasta los 4000 metros de profundidad.
A su vez en el Museo de Ciencias Naturales se encuentran las siguientes exhibiciones:
- Antártida: Exhibe gran variedad de organismos del continente helado: estrellas, erizos marinos, crustáceos, moluscos, peces, aves, e incluso el enorme cráneo de un cachalote.
Anfibios y reptiles: Infografías detalladas, ejemplares conservados y calcos muestran la diversidad de ranas, sapos, tortugas, lagartos, yacarés y serpientes de Argentina.
- Artrópodos: Incluye insectos, ciempiés, arañas y cangrejos; modelos a gran escala revelan adaptaciones morfológicas como el aparato bucal o las patas.
- Geología: Módulos temáticos con minerales, rocas, infografías sobre tectónica de placas y estructuras internas de la Tierra; también cuenta con un planetario.
- Malacología: Exhibe moluscos autóctonos y exóticos (marinos, terrestres y de agua dulce), acompañados de infografías que explican su uso por el ser humano y su impacto sanitario.
- Aves: Un recorrido visual y acústico por las aves argentinas: incluye vitrinas con 230 especies ordenadas taxonómicamente.
- “Buenos Aires, un millón de años atrás”: Presenta mamíferos de la región pampeana cuaternaria y la estructura geológica del subsuelo de la ciudad, además de descubrimientos arqueológicos.
- Osteología comparada: Exhibe esqueletos de mamíferos que ilustran adaptaciones evolutivas según el ambiente, alimentación y locomoción.
- Paleontología: Una de las colecciones más valiosas de América Latina. Muestra calcos de dinosaurios hallados en Patagonia, infografías sobre la evolución de la vida y el proceso de fosilización.
- Mamíferos actuales: Dioramas y piezas taxidermizadas muestran mamíferos autóctonos—incluyendo varios primates—en ambientaciones naturales.
- Historia del Museo: Sala que repasa el recorrido histórico del museo desde sus antiguos alojamientos hasta la sede actual construida en 1937.
- “Mirada Infinita”: Espacio dedicado a la divulgación científica que rinde homenaje al desarrollo de las Ciencias Naturales con módulos organizados bajo un relato visual claro.
- Mamíferos africanos: Aunque parece un duplicado de la historia local, este espacio presenta mamíferos procedentes del continente africano.
- “Misterios del Mar”: Diorama marino dinámico con peces (como tiburones, rayas y cardúmenes) a escala real, acompañados por algas e invertebrados conservados