(por Aldana Farinelli).- Federico Shortrede es el profesor de Hurlingham que se volvió viral en Instagram donde cosecha 693 mil seguidores. Allí, mediante videos poco convencionales explica matemáticas de forma atípica.

El profesor de Hurlingham da clases de matemática, física y química tanto de forma presencial como virtual y fue invitado a diversos programas de stream como «Mi primo es así» de Olga conducido por el comediante oriundo de Caseros, Martín Rechimuzzi.

Allí, Shortrede relató: «Nací en Hurlingham, zona oeste. Fui al Cardenal Stepinac. Egresé en 2010».

- SUSCRIBITE GRATIS -

Ante la presencia de Evelyn Botto, nacida en Morón, y del actor Marco Antonio Caponi, el docente contó cómo se dio cuenta que quería dedicarse a la matemática: «Fue un descubrimeinto de grande. Arranqué con medicina y todo eso fue derivando, probé ingenieria, matemática, me crucé con docentes que me volaron la cabeza y ahi empieza esta fascinación por el mundo de los números».

Shortrede recalcó en reiteradas oportunidades la importancia de tener «un buen docente que te inspire, que te de recursos como para que vos puedas desarrollar» tras afirmar que «la matemática es dificil».

En su caso tuvo una docente inspiradora llamada Stella. «Conocí en la facultad, en la UBA hacinedo el CBC y ya ingresando a la carrera con una que la tenia clarisima. Me preguntabas a mi qué quería hacer de mi vida no tenia idea, me cruzo con esta profesora y ahi entiendo la importancia de tener un buen docente, que te despierte».

Federico además es actor y a través de sus redes sociales supo combinar su pasión por los números con los dotes actorales para que aprender matemática se convierta en un acto más que entretenido. Tal como lo definió el propio Rechimuzzi, «son esos videos donde te pegas una risotada porque te causa una gracia lo que estas leyendo y enseguida te das cuenta que tenés un conocimiento, que te deja una datita».

Para mirar sus videos podés hacer Click Acá.