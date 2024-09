El moronense Milo J fue invitado al programa «Soñe que volaba» conducido por Migue Granados y, junto a sus amigos, entonaron cánticos de cancha alentando al Gallo.

El moronense Milo J continúa con su carrera en ascenso, y en esta oportunidad estuvo invitado en Olga. Allí habló de sus comienzos, los desafíos de la fama a sus 17 años y se animó a alentar al Club Deportivo Morón.

«Soy del Gallo y lo sigo a todos lados, y no me importa donde juegues yo te voy a alentar, pasan los años jugadores yo te sigo alentando, el sentimiento nunca va a terminar. Vamos gallito no podemos perder, vamos gallito que tenés que ganar», cantó Milo J con sus amigos en los estudios de Olga en vivo ante la atenta mirada de Migue Granados y sus co-conductores Lucas Fridman y Tefi Russo.

Era obvio que iba a caer Milo J con sus amigos a tomar el estudio para alentar al gallito de Morón. pic.twitter.com/GIuwMJHmvA — OLGA (@olgaenvivo) September 4, 2024

Entre algunas de sus frases destacadas y ante la consulta de cómo vive el éxito a sus pocos años, el joven confesó: «Pasé por una medio rara hace poco, de caer todo junto y bueno, arranqué la psicologa, terapia».

En este sentido afirmó que sintió un cambio al buscar ayudar y sumó: «Yo soy muy que de chiquito es como que no lloré, me meto todo para adentro, me aguanto, me guardo las cosas y ahora estoy aprendiendo mucho, es lo que me sirve, charlar de mis cosas».

Además de cantar sus temas, entonó «Canción para mi muerte» de Sui Generis a duo con Granados.

Cabe recordar que Milo J se presentará el 25 de octubre en el Estadio Nuevo Francisco Urbano ubicado en Av. Hipólito Yrigoyen 1600 con motivo de su cumpleaños número 18.