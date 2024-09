La Universidad de Morón fue sede de las Jornadas Nacionales y Provinciales de Economía que se llevaron a cabo durante el 29 y 30 de agosto.

Las Jornadas Nacionales y Provinciales de Economía contaron con la participación de profesionales de Ciencias Económicas. Se trato de la séptima edición del evento nacional y la cuarta del provincial.

El evento estuvo organizado por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) en conjunto con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires y la Escuela Superior de Economía y Negocios de la UM con el objetivo de debatir sobre los desafíos de la profesión y el futuro.

- SUSCRIBITE GRATIS -

El lema de esta jornada fue “Estrategias para un nuevo modelo económico”. Allí, especialistas en la materia debatieron y los mismos fueron transmitidos por streaming para aquellos interesados que no puedieron asistir.

La apertura contó con la presencia del Sr. Rector, Dr. Héctor Norberto Porto Lemma, autoridades de la universidad, de la FACPCE, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires y de la delegación Morón, y del intendente, Lucas Ghi.

Entre los disertantes, expusieron Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado de la Nación, también disertaron José Urtubey, cofundador del Grupo Tapebicuá; Eduardo Conesa, ex director ejecutivo del Banco Mundial; Diego Bossio, ex titular de ANSES, y Martín Tetaz, diputado nacional, el ex secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Moreno.

“Es un honor para la Universidad de Morón ser sede de estas jornadas. En estos días, profesionales con diferentes ideas expusieron su visión con el objetivo de contribuir al desarrollo de la Argentina”, concluyó Mazza.