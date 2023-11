- Publicidad -

En el marco del Día contra la Violencia de Género el cual se conmemora el 25 de noviembre en todo el mundo y el 18° Aniversario del Centro Vivir Sin Violencia, se llevarán a cabo una serie de actividades en Morón.

Por el Día contra la Violencia de Género este jueves 23 de noviembre desde las 17hs habrá una serie de actividades en las instalaciones del Centro ubicado en Mendoza 289, Morón.

Algunas de ellas serán:

18:00 – Marcha por el 25N desde el Centro Vivir Sin Violencia.

Inauguración del Mural Colaborativo por la Dirección Nacional de Políticas Culturales para la Igualdad de Géneros.

Talleres participativos20:15 – Celebración del 18° Aniversario del Centro Vivir Sin Violencia.

El cierre musical estará a cargo de Luna Suárez, con muestras, talleres, feria de emprendedoras.

La joven de 22 años es oriunda de Morón y participó del programa La Voz Argentina donde llegó a las instancias finales.

«Lo que más me gusta es la música, canto, toco el piano la guitarra. Me gusta el blues, soul, jazz, la música de esas épocas, James Brown, Simone», enumeró en su momento durante la presentación del programa.

A lo largo del ciclo, Luna interpretó Ain’t no sunshine, I feel good, Anyone, Malo, Back to black y Tumbas de la Gloria. Ahora se encuentra en semifinales, cada vez más cerca de la gran final.

El 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó al 25 de noviembre como Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer con el objetivo de sensibilizar, denunciar y reclamar políticas públicas para erradicar la violencia de las que son víctimas las mujeres en todo el mundo.