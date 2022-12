- Publicidad -

¿Qué estuvo haciendo Netflix en Ituzaingó? El grande del streaming hizo un divertido video recorriendo lugares icónicos del municipio para publicitar su serie «Emily en París», pero ¿Qué tiene que ver?

Netflix en Ituzaingó: Leandro Igounet hizo uno de sus clásicos videos «corriendo» para mostrar lo principales atractivos de la localidad del oeste: Bajó del Sarmiento, pasó por el Boulevrd Fleming, el «Arco del Triunfo del Nacional B», es decir el arco de Balá creado por Rubén Díaz, la Torre Eiffel hecha a «su imagen pero no su semejanza» y la Plaza San Martín con la «Fuente de los Sapitos».

El video fue compartido por las cuentas de Netflix en sus redes sociales para promocionar Emily en París, la serie protagonizada por Lily Collins (hija de Phil Collins) que cuenta la historia de una joven de Chicago que consigue el trabajo de sus sueños en París, aunque allí no será tan facil llevar adelante la vida laboral y personal.

Leandro Igounet cuenta con 294 mil seguidores solo en Instagram y ya había hecho un video muy parecido asegurando que Ituzaingó era la Europa de nuestro país a la que se podía acceder con muy poco dinero y solo una SUBE.

Igounet estudió Stand Up con Alejandro Angelini en 2007 y desde ese momento no paró de subirse a los escenarios de la noche porteña todos los fines de semana. Fue parte del elenco Ja-Stand Up en el Paseo La Plaza durante 10 años, y en los últimos 3 también presento paralelamente con gran éxito su unipersonal Gracioso.

