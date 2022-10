- Publicidad -

Una obra ideada por un sacerdote de Hurlingham se impone como uno de los mayores éxitos del teatro actual de Buenos Aires. Se trata de «Regreso en Patagonia» y en Anticipos te contamos de qué se trata.

Una obra ideada por un sacerdote de Hurlingham da qué hablar por estos días. Protagonizada por Fernando Dente, Franco Masini y Nahuel Pennisi, es una adaptación de la obra «El Regreso del joven principe» de Alejandro Roemmers.

Regreso en Patagonia es una idea original de Rodrigo Durini, sacerdote de Hurlingham (muchos lo reconocen por haber integrado la comunidad del Colegio Sagrado Corazón de Jesús y la Parroquia Nuestra Señora del Camino) que ya había realizado esta adaptación para una edición de Pascua Joven y, antes de la pandemia, había logrado tener una función en la calle Corrientes con el elenco original integrado, en su mayoría, por jovenes de Hurlingham.

Finalmente la obra llegó al Teatro Maipo (Avenida Corrientes 1343) con la actuación de grandes figuras como Laura Esquivel, Cande Molfese, Iñaki Aldao, Roberto Peloni y Karina Hernandez, entre otros. Además, el despliegue visual y artísticas con los cuadros de canto y baile emocionan al espectador, dejando un mensaje que invita a reflexionar con la base de un libro de toda infancia: El Principito.

Con orquesta en vivo, la obra puede verse jueves, viernes, sábado y domingos con entradas desde los $3000

Sinopsis

Guillermo Prado (Fer Dente) es un escritor al que la vida no le sonríe. Su trabajo no lo hace feliz y sus sueños se desvanecen en el aire. Hasta que una tarde, luego de un mal día, recibe el llamado de Rafael (Nahuel Pennisi) un amigo muy cercano, al que no ve hace tiempo y que lo invita a visitarlo a Patagonia. Guillermo cansado de todo, decide viajar. En el periplo conocerá a un ser especial, llamado Príncipe (Franco Masini), con el que continuarán el viaje, cada uno en búsqueda de un amigo. Cruzarán montañas, ríos, paisajes extraordinarios, conocerán raros personajes y fortalecerán su amistad. Cuando llegan a la cabaña de Rafael y su mujer, una revelación cambiará para siempre sus vidas.

