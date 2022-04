- Publicidad -

Denuncian al Municipio de Hurlingham por cerrar, una vez más, el Teatro Brote. Su dueño, Juan Ignacio Blassi, presentó en el Concejo Deliberante en reiteradas oportunidades, pedidos de firmas para que el lugar sea considerado sitio histórico.

Denuncian al Municipio de Hurlingham por censurar la cultura. Desde el Teatro, ubicado en Gaboto 1168, dieron a conocer algunas de las presentaciones que hicieron al Municipio y que nunca tuvieron respuesta formal.

«En violación arbitraria y sistemática al derecho al acceso a la información pública y la garantía constitucional del debido proceso y derecho de defensa NUNCA se nos ha dado vista ni traslado, ni mucho menos intervención para poder ejercer nuestros derechos», denunció el dueño del lugar Blassi.

Asimismo, apuntaron: «La conducta administrativa se limita a tratar de impedir la realización de nuestra actividad cultural y de la audiencia pública solicitada en la cual se debe tratar la habilitación y la declaración de interés cultural de nuestro espacio, en la cual los representantes deben asumir y ejercer el mandato que les ha sido conferido».

- SUSCRIBITE GRATIS -

«Nosotros no pedimos otra cosa que no sea el tratamiento en una audiencia pública de una petición. Concreta, formal y funada en las ley naciona 24.800, las leyes provinciales 14037 y 15302. Por el contrario el municipio se escuda en una supuesta denuncia de un vecino o agrupación de vecinos (cuya firma ha sido obtenida con otra finalidad, lo cual configura un delito) para justificar una accionar que no tiene otra finalidad que censurar un espacio de expresión artístico y cultural INDEPENDIENTE, afectar el empleo de los trabajadores de la cultura, los docentes y los alumnos», continuaron en su descargo.

Desde el espacio, compartieron la normativa que regula la actividad cultura independiente, cuyo objetivo es promover y afianzar la cultura y garantizar su funcionamiento independiente, y criticaron que el Gobierno local «no ha creado el registro de espacios culturales independientes y promueve una cruzada contra los espacios de expresión artística y cultural independientes, disidentes o no alineados a un intento de monopolizar la cultural».

Cabe recordar que Teatro Brote hizo presentaciones para ser declarado sitio histórico ya que funciona en una iglesia luterana recuperada. Allí se ofrecen obras de teatro, shows musicales, talleres, gastronomía y mucho mas.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al WhatsApp de la redacción haciendo clic en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía Twitter haciendo clic en: @diarioanticipos