Bárbara Sabio es de Hurlingham y con 24 años participó en pocas pero grandes competencias y lugares. De hecho tuvo la oportunidad de ir a Dubai y a Japón, pero no lo logró por distintos obstáculos.

La joven es de Hurlingham y empezó con el tango a los 8 años. «Recuerdo que estaba en una escuela con talleres, era un sábado y yo me había anotado para macramé, pero enfrente estaba una clase de tango, y me llamó más la atención asique ahí fueron mis primeros pasos con esa danza», relató en diálogo con Anticipos.

Bárbara señala que «el tango en mi vida significa mucho, más allá de que me abrió demasiados caminos, después de cursos y tecnicaturas también profesionalmente».

La bailarina analiza que «hoy en día es un estilo muy diferente, la juventud en el tango ya no se ve, se esta perdiendo, y es hermoso subir a un escenario o en un show a la gorra y que te aplaudan por lo que acabas de hacer, que no es solo bailar, sino es sentirlo, y yo lo tengo muy presente, significa demasiado, me siento más argentina que nunca, me genera mucha pasión, alegría y siempre ganas de más, de aprender más y de enseñar lo que aprendí».

A lo largo de su trayectoria participó en pocas, pero muy importantes competencias. «Estuve unos meses en Tango Porteño, teatro cerca del Obelisco, y en esos meses que estuve, me pidieron contacto uno de los turistas que fue a ver el show de Mora Godoy y me incentivó a seguir con unas hermosas palabras. Él era de Dubai y me ofreció ir con él, mi bailarín y su compañía de tangueros argentinos».

Bárbara también participó en selectivas del mundial de tango del año pasado y junto a su pareja de baile tienen pensado este año volver. «La participación en el mundial fue una mezcla de sentimientos encontrados, muchos nervios, muchos tangueros dándolo todo de si, no lo sentí como competencia, sino como un grupo enorme de compañeros».

Hoy en día, Bárbara se propone lo de Dubai como un sueño. «No pudimos ir porque nos agarro la pandemia, no había pensado nunca en estar ahí, nunca se me ocurrió esa oportunidad jamás, lo veía muy inalcanzable, lo mismo que Japón, cuando tenía 12 años estuve a punto de irme, pero me criaron mis abuelos, siempre agradecida con el amor que hasta el día de hoy me brindan día a día, no tuvieron nunca una tutela de mi persona y por la firma obligatoria de mis padres no se pudo hacer».

La joven sabe que hoy, siendo mayor, tiene miles de puertas abiertas. «No me relajo para nada, todo lo que me propongo me va a salir, no importa cuando lo importante es hacerlo y no quedarme con ese gustito amargo», expresó.

En la actualidad Bárbara da clases de tango en William Morris y se propone armar un ballet a futuro para competencias, shows y viajes internacionales.

