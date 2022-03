- Publicidad -

Apertura de sesiones ordinarias: Alberto enviará el acuerdo con el FMI al Congreso. Pero también prometió un paquete de leyes, investigar la deuda y definió el futuro económico. «Del préstamo que (el ex Presidente Mauricio) Macri tomó con el FMI solo nos quedó una deuda externa impagable», aseguró hace instantes Alberto Fernández.

Apertura de sesiones ordinarias: Alberto enviará el acuerdo con el FMI al Congreso. Durante su discurso sobre la apertura de la sesiones ordinaria explicó el origen de la deuda externa que calificó de «impagable» y dijo que de los 45 mil millones de dólares «no quedó nada». La bancada de Juntos por el Cambio se retiró de la Sesión luego de que prometiera una investigación judicial.

Apenas comenzó su discurso, el Presidente Alberto Fernández pidió realizar un minuto de silencio por el conflicto armado que sacude al este de Europa. A su vez, varios miembros de Juntos para el Cambio se habían mostrado con banderas de Ucrania.

En ese marco Alberto Fernández cuestionó “la ética de los poderosos», cuestionó «la violencia bélica» y condenó “la invasión de Rusia sobre Ucrania” que “altera la paz mundial”.

A su vez, sintetizó las principales política aplicadas desde comenzada la pandemia del Covid-19.

En materia económica señaló que:

1) «Los salarios reales del sector privado y pese a la elevada inflación, tuvieron una leve recuperación en 2021, aunque a un ritmo inferior al que queremos. Entre noviembre de 2019 y noviembre de 2021, el poder adquisitivo en el segmento privado formal creció 3 %. Esta cifra en sí no exhibe nada para celebrar. Lo que sí es importante es comprender que estamos transitando un nuevo camino, una nueva etapa también signada por la recuperación del salario real, luego de atravesada la peor etapa de la pandemia».

2) «Argentina necesita iniciar un proceso de desarrollo inclusivo que atienda la incorporación de quienes hoy reciben planes sociales y a partir de ellos, asociados en cooperativas o prestando trabajos en el Estado, buscan mejorar sus condiciones de vida».

3) «La economía popular puede colaborar con la producción y abastecimiento local y regional de alimentos necesarios para la vida comunitaria en el interior de nuestra Patria. El Estado nacional debe ayudar a que eso se concrete con un criterio estrictamente federal. Por eso ya estamos promoviendo la producción y distribución de alimentos sanos, seguros y saludables a través de los Programas Pro huerta y Sembrar Soberanía».

4) «El dinero que ingresó de ese préstamo no fortaleció las reservas del Banco Central porque fue enteramente utilizado para pagar deuda externa insostenible y financiar la fuga de capitales. No quedó nada del dinero recibido en Argentina. Ni un puente ni una carretera. Sólo nos quedó una deuda externa impagable».

5) «El acuerdo que anunciamos semanas atrás sobre el marco de políticas económicas es el mejor acuerdo que el gobierno de la Argentina podía conseguir. Me hubiera gustado que el gobierno anterior no hubiera recurrido en 2018 al FMI».

6) Aún hoy seguimos negociando aspectos vinculados a la formalización de ese acuerdo que confío concluir a la brevedad. En el contexto mundial que vivimos y teniendo en cuenta la magnitud de los compromisos que asumió Argentina y que buscamos modificar, defender los derechos de nuestro pueblo demanda mucho más que cinco minutos».

7) «Vamos a segmentar los subsidios para lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva para los servicios públicos de gas y electricidad. Por eso, en principio, apuntamos a que el 10 % de mayor capacidad económica deje de ser beneficiario de subsidios».

8) «No queremos más ajustes. Nunca defendimos los ajustes. Trabajo para una Argentina grande, con crecimiento y empleo, sin exclusiones y con ampliación de derechos».

9) «Puedo anunciarles hoy, que ayer he recibido la confirmación del gobierno Chino de que han accedido a nuestro pedido de ampliación y uso del Swap en función de lo expresado en la “declaración conjunta» que firmáramos en mi visita oficial. China siempre nos ha apoyado en los momentos difíciles, y confiamos en que pronto tendremos la autorización técnica correspondiente. Con ello también fortaleceremos la estabilidad cambiaria».

10) «La inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento y, sin ninguna duda, es también la principal preocupación y el principal desafío del Gobierno».

11) «Este acuerdo no doblega nuestra soberanía. Somos nosotros los que decidiremos nuestro futuro. Pero no dejo de reconocer que debimos extremar nuestros esfuerzos por definir con autonomía nuestras políticas públicas ante un acreedor poderoso. Todo es resultado del nivel de endeudamiento externo al que con una frivolidad alarmante nos han dejado expuestos».

12) «La Argentina necesita ordenar su política monetaria y fiscal. El mayor problema que tenemos, la inflación, es multicausal. Y es nuestra responsabilidad atender todas sus causas. Seguiremos la senda de ordenar las cuentas públicas sin condicionar nuestras políticas de justicia social».

13) Quiero ser claro: no habrá una reforma laboral. Los derechos de los que trabajan no pueden ser alterados en su perjuicio. La justicia social jamás puede ser un objeto de una negociación. El futuro de los argentinos y argentinas que trabajan lo hemos defendido y lo vamos a defender de manera inclaudicable.

14) Quiero ser muy claro ante esta Asamblea Legislativa. No habrá una reforma previsional. La edad jubilatoria no será alterada. Jubilarse es un derecho y se debe respetar a rajatabla. Si por el motivo que fuere una persona deseara continuar trabajando después de cumplir la edad que establece la ley, nadie, en principio, debería obligarla a retirarse.

15) Vamos a expandir la inversión pública y dirigir los recursos del Estado allí donde Argentina lo requiera.

ANUNCIOS SOBRE INFRAESTRUCTURA

Respecto a la infraestructura, Fernández dijo que «el objetivo es multiplicar y distribuir oportunidades en el territorio» y en ese sentido «la obra pública es una de las principales palancas para realizar un país más integrado, más desarrollado y más justo».

«Para el 2023 vamos a haber construido 144 mil viviendas, habremos otorgado 120 mil nuevos créditos para la construcción o refacción de viviendas y alcanzado en total 264 mil soluciones habitacionales», detalló el Presidente. También dijo que el Gobierno también está activando y renovando líneas ferroviarias de pasajeros en todo el país y realizando obras de infraestructura en 8 aeropuertos, así como sumando nuevas ciudades al sistema SUBE.

Entre los anuncios de infraestructura mencionó además que la construcción de «un sistema de gasoductos que es uno de los proyectos más importantes para la estabilidad macroeconómica».

Adelantó que «el gasoducto que llevará el nombre de nuestro siempre recordado Néstor Kirchner tendrá 1.000 kilómetros y demandará una inversión de 2.500 millones de dólares».

ANUNCIOS SOBRE EDUCACIÓN

El mandatario también hizo anuncios sobre educación. «Cada peso invertido en educación es un peso invertido en el futuro de la Argentina», señaló.

Entre los anuncios mencionó que el Gobierno seguirá «construyendo nuevos edificios, dotando de equipamiento y de toda la infraestructura necesaria, con un Programa especial para nuevos jardines de infantes»; construirá «100 edificios integrados para la Educación Técnica Profesional y mejorará la infraestructura existente» y continuará «con el Programa de Infraestructura Universitaria».

«Tenemos un Plan para multiplicar la Conectividad en las escuelas y un plan para expandir la tecnología informática para nuestros niños, niñas, jóvenes y nuestros docentes» sumó el mandatario. Y detalló: «En los próximos 90 días brindaremos conectividad a 2.700 escuelas que no tenían» mientras que «para el resto de 2022 tenemos previsto conectar 10.000 escuelas más».

También «vamos a comenzar a distribuir computadoras a nuestros y nuestras docentes de las escuelas primarias de gestión pública»; «vamos a construir 3000 aulas digitales para los chicos de nivel inicial: esperamos construir 7000 más en 2023″; y «entregaremos más de 8 millones de libros de lengua y matemática a 3 millones 600 mil estudiantes y docentes de nivel primario, de escuelas públicas».

LA AGENDA LEGISLATIVA PARA ESTE AÑO

El mandatario adelantó también la agenda legislativa prevista para este año. Anunció una legislación para los siguientes temas:

1. El desarrollo del cannabis para uso medicinal y cáñamo industrial.

2. La ley de inversiones automotrices, para estimular nuevos proyectos y crear nuevos puestos de trabajo.

3. La Ley de electromovilidad, para la fabricación de vehículos eléctricos y la cadena de valor del litio.

4. La Ley agro bioindustrial, para estimular a la inversión en la cadena agroindustrial que apunta a crear 700 mil puestos de trabajo.

5. La Ley de Compre Argentino, para fortalecer el poder de compra del Estado a productores nacionales.

6. La Ley de desarrollo hidrocarburífero.

A estos puntos agregó la necesidad del tratamiento de una “ley de Nano-biotecnología”, otra de Hidrógeno que estimule el desarrollo de esta actividad, y una ley “del Sistema Nacional de Calidad” para dotar de autonomía, control y desarrollo a la producción nacional.

“Le pido a este Honorable Congreso de la Nación enriquezca y mejore estas propuestas” para que su aprobación “se concrete lo antes posible”.

LOS CINCO MINUTOS DE MACRI Y UN CRUCE CON CORNEJO

“Defender los derechos de nuestro pueblo demanda más de cinco minutos”, dijo en alusión al expresidente Mauricio Macri que había dicho que en ese tiempo se tardaría él en acordar con el FMI. En ese sentido, instó al Poder Judicial a avanzar con la denuncia que el Gobierno elevó contra los responsables del acuerdo de manera inconsulta con el Congreso.

El diputado radical de Juntos para el Cambio Alfredo Cornejo le gritaba al Presidente Alberto Fernández desde su banca antes de retirarse del recinto

En ese momento, un amplio sector de la bancada de Juntos por el Cambio comenzó gritar repudios, mientras juntaba sus cosas y se retiraba del recinto. En medio del éxodo de la oposición, el dirigente radical Alfredo Cornejo acusó al presidente de “mentir”, a lo que Albero Fernández le respondió: «Yo no miento, Alfredo, vos me conocés».

Y con respecto al acuerdo, afirmó que «no acumulará nueva deuda a la ya tomada por el gobierno anterior. Es una refinanciación».

«Se usará dinero del propio FMI que empezará a pagarse dentro de 4 años y medio. Podremos utilizar ese tiempo para que semejante carga de deuda no detenga el crecimiento. El acuerdo no resuelve el problema de la deuda externa, pero da un paso importante en esa dirección. Se iniciarán los pagos en 2026 para terminar en 2034», agregó.

Todo comenzó cuando al hablar de la deuda, Alberto Fernández criticó la gestión del gobierno del ex Presidente Mauricio Macri. Automáticamente recibió abucheos del bloque de Juntos por el Cambio.

“Sólo nos quedó una deuda impagable”, dijo para referirse a ese período. “Los compromisos asumidos en 2018 eran definitivamente incumplibles teniendo en consideración el desmadre que la economía mostraba”, añadió.

El mandatario explicó que el Gobierno está “dando un nuevo paso” con la negociación con el FMI y calificó la deuda de «inmensa».

sobre la pandemia dijo que produjo «una crisis que no tiene precedentes» y calificó de “inaceptable” que se responsabilice a los gobiernos por las consecuencias sanitarias desatadas por el Covid-19.

Habló de la afectación de las restricciones sociales en los y las trabajadores y cuestionó a quienes, en ese contexto, “sembraron desánimo y desconfianza” por lo hecho por el gobierno. “Todo lo que hice no tuvo el objetivo más que de salvar vidas (…) No soy infalible, me he equivocado en ocasiones” pero “toda persona tuvo la atención sanitaria que reclamó”.

MAXIMO KIRCHNER, AUSENTE EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Máximo Kirchner no estuvo en la Asamblea Legislativa. El diputado está en Río Gallegos. Está decisión se dio luego de su renuncia a la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos en desacuerdo con las negociaciones del Gobierno con el FMI por la millonaria deuda en dólares que dejó Mauricio Macri.

